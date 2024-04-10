加州近百萬兒童 失白卡資格

醫師IIan Shapiro。（視頻截圖）

去年4月開始，加州 政府對「加州醫療補助計畫」（Medi-Cal，俗稱白卡 ）持有人進行了重新資格審定，在此期間加州有數百萬人丟失白卡資格，其中包括很多0至5歲的低齡兒童。這一年齡段的孩子需要頻繁就醫，失去白卡資格的孩子無疑失去了健康保障。少數族裔媒體（EMS）日前舉辦線上會議，專家呼籲推動相關立法，保障低齡兒童不丟失白卡資格。

兒童權益保障組織「兒童合作」（The Children’s Partnership）主席Mayra E. Alvarez介紹了當下加州低齡兒童白卡資格丟失的嚴重情況。在新冠疫情 期間，聯邦政府給予各州額外的撥款，要求州政府在疫情緊急狀態下，保證原持有可負擔醫療（在加州為白卡）資格的居民不丟失資格。疫情之後，這筆撥款停止，各州政府開始對可負擔醫療享有者進行重新資格審查。在加州，去年4月開始的白卡資格重審預計導致200至300萬人喪失資格，其中80萬至100萬為兒童。

Mayra E. Alvarez介紹，喪失白卡資格的兒童中，有60萬至75萬兒童實際上符合白卡資格，但由於家庭住址變化，政府工作人員稀缺無法處理等原因，導致這些兒童無法及時更新白卡資格。

加州政府在2022年通過立法，規定五歲以前的孩童可以享有多年白卡資格，在很大程度上保障了這一孩童群體享有醫療資源的穩定性。但是該法律要等到2025年才開始實行，「遠水救不了近火」，無法彌補如今白卡資格重新審查導致的大批兒童喪失資格。

喬治城大學(Georgetown University)兒童與家庭研究中心行政主任Joan Alker以及醫師IIan Shapiro講述了低齡兒童享有醫保的重要性。兩人介紹，低齡兒童需要頻繁看診，包括量身高、測體重、觀測心理、智力發育、打疫苗等重要項目。低齡兒童的定期醫療看診有關他們的終身健康。有喪失醫保的家庭因無法定期做檢查，最終導致孩子健康出現問題，看急診又要承擔大額帳單。