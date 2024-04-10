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柬埔寨文化節 台僑組隊遊行積極交流

洛杉磯訊
洛杉磯地區的台灣僑團亦積極參加本次遊行，包括美國加州客家協會。（讀者提供）
洛杉磯地區的台灣僑團亦積極參加本次遊行，包括美國加州客家協會。（讀者提供）

由柬埔寨裔發起的「柬埔寨城鎮遊行和文化節」（Cambodia Town Parade and Culture Festival）4月7日（周日）在洛杉磯縣長提市（Long Beach）舉行，吸引逾5000人共襄盛舉。由中華民國僑務委員溫玉玲號召僑胞組成「Walk for TAIWAN」健走團，以「支持台灣加入世衛組織」為訴求，積極參與此次社區活動，希望藉此機會讓美國主流社區和不同族裔看見台灣，提高台灣的國際能見度。

遊行隊伍從安那罕街（Anaheim Street）及櫻桃路（Cherry Avenue）交叉口出發，沿途行經1.5英里，最終抵達麥克阿瑟公園（MacArthur Park）。溫玉玲表示，這是台灣僑胞社群首次參與柬埔寨文化節，備感榮幸。值得一提的是，即便面臨中共多方干預，洛杉磯柬埔寨裔的主要領袖仍然全力支持台灣的桃園市與長堤市締結為姊妹市。在柬埔寨社區的鼎力支持下，兩市已建立了50年的姊妹市交流關係。

此次遊行，台灣僑民準備了印有「支持台灣加入世界衛生組織」標語的T-Shirts、橫幅與展板，希望藉由自發參與，展現台灣僑民積極參與國際組織的決心。遊行路線選在小柬埔寨的主要街道安那罕街，沿途林立著眾多柬埔寨餐館與商店，參與者不僅可以品嚐地道的柬埔寨美食，更能購買到各式傳統手工藝品與紀念品，感受異國風情。

透過參與這場別具意義的柬埔寨文化盛會，台灣僑民展現了積極融入在地社區、促進多元文化交流的努力，同時也為爭取台灣加入國際組織的目標勇敢發聲，期盼未來台灣能獲得更多國際社會的認同與支持。

而長堤市小柬埔寨（Cambodia Town）是僅次於法國巴黎市的全球第二大柬埔寨裔聚集地，被譽為「美國柬埔寨人的首都」。當地的柬埔寨裔多為1975年至1979年逃離紅色高棉政權而來的難民，他們在此建立了緊密相連的社區，保存了豐富的柬埔寨文化遺產。

「柬埔寨城鎮遊行和文化節」吸引了逾5000人參加，僑務委員溫玉玲領導台灣社群以「...
「柬埔寨城鎮遊行和文化節」吸引了逾5000人參加，僑務委員溫玉玲領導台灣社群以「支持台灣加入世衛組織」為訴求參與，提高了台灣在國際上的能見度。（讀者提供）

長堤 洛杉磯 中華民國

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