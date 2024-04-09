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看日食須防護 觀後視力有異應就醫

記者朱敏梓／洛杉磯報導
南加華人陳小姐拍到的日偏食。（受訪者提供）
南加華人陳小姐拍到的日偏食。（受訪者提供）

日全食8日在北美大陸登場，美國多達15個州位於日全食路徑上，居民可以輕鬆觀賞全過程。奇妙的天文奇觀吸引了許多華人觀看，感受大自然的神奇。不過，眼科專家提醒，觀賞日食時務必注意防護。

居住在德州達拉斯（Dallas）的華人王小姐記錄了日全食整個過程。她說，「日全食發生時，瞬間天就黑了，小區的燈被點亮，肉眼看到的太陽就像一個移動的光圈，非常神奇。」她補充，上一次看到日全食是在2017年，這一次看依舊很震撼，「在瞬息萬變的宇宙面前，瞬間覺得人類是渺小的。」在南加地區，雖然無法看到日食全貌，但日偏食也讓許多華人早早駐足等待。居住在洛杉磯的陳女士就拍到了月牙形的太陽，她還利用「小孔成像」原理，收穫了愛心圖案的太陽光影，陳女士說，「一起觀看的還有不少華人，大家都覺得很有趣。」

不過，眼科專家提醒，在日食期間或任何其他時間，如果使用沒有經過認證的觀察眼鏡觀看太陽，可能會導致永久性眼損傷。美國眼科學會的Russell Van Gelder博士指出，眼睛的水晶體可以強烈地集中太陽光線，從而導致立即灼傷。同樣的效果也會發生在視網膜上，有時這可能是永久性的。只有在全食期間，即月亮完全遮住太陽的全黑時期，用肉眼才能安全地目睹日食。

專家提醒，在觀看日全食後，要小心患上日光性眼損傷，或是日光性視網膜病變。日光眼損傷的症狀包括視力模糊、敏感度和顏色失真，例如在視野中看到暫時的「飛蚊症」或「閃光症」，或是眼鏡感到酸痛或疼痛。

專家表示，在輕微的情況下，您可能會流淚、頭痛和對光線敏感。在更嚴重的情況下，症狀包括視力模糊、眼睛疼痛、視力盲點、直線出現扭曲和變圓，或某些物體看起來比實際尺寸小。輕度病例可在一到六個月內自行痊癒，如果民眾感到任何不適，需要及時預約眼科醫生檢查。

華人王小姐在達拉斯拍到的日全食。（受訪者提供）
華人王小姐在達拉斯拍到的日全食。（受訪者提供）

日全食 華人 德州

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