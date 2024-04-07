惠提爾社區健康中心重啟 多種資源免費

洛杉磯縣公共衛生局6日重新啟動惠提爾社區健康中心。（截自洛杉磯縣公衛局官網）

洛杉磯 縣公共衛生局6日重新啟動惠提爾社區健康中心（Whittier Wellness Community）各種服務，該中心與南加州 25個社區夥伴合作，為有需要的社區提供各種免費資源和服務，包括人群聚集、尋找資源和健康活動，其中常年提供的心理健康 、藥物使用以及一般健康和保健資源，向社區公眾免費開放。

惠提爾社區健康中心專注於三個主要領域，包括：透過各種心理健康研討會和資源，提供創傷預防和治療方案；通過工作人員提供教育和資源，並進行篩檢以確定酒精/藥物治療需求，幫助民眾預防藥物濫用，協助有需要的民眾聯絡康復和治療中心；通過WWC提供健康與保健計畫，透過營養、身體活動和農產品分發活動，改善民眾健康。

洛杉磯縣公衛局發言人費爾博士表示，重啟惠提爾社區健康中心的目標很簡單，就是要為欠缺資源的社區居民獲得良好健康福祉所需的資源。

洛縣公衛局表示，截至2023年12月，惠提爾社區健康中心透過農產品分發、心理健康服務、社區研討會、健康活動和藥物濫用障礙支持等，為1萬8627民眾提供服務。

惠提爾社區健康中心每周開放時間為：周一至周三上午8點至下午4點；周四上午10點至下午7點；周五上午8點至下午4點。地點：7643 S. Painter Ave. Whittier, CA 90602。詳情可參ph.lacounty.gov/chs/WWC.htm