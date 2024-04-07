樂活50推新專欄 18日歡唱下午茶

樂活50將在4月18日舉辦Happy 50 Plus歡唱下午茶活動。（樂活50提供）

中老年人口的孤獨感（loneliness）和社交孤立（social isolation）已成為一個不容忽視的公共健康問題，不僅影響日常生活，還提高患上失智症及其他嚴重疾病的風險。根據美國國家科學、工程和醫學研究院（NASEM）的報告，超過三分之一的45歲及以上成人感到孤獨，而近四分之一的65歲及以上成人則被認為處於社交孤立狀態。美國外科醫生表示，孤獨的危害相當於每天抽15支菸。

樂活50為此推出全新專欄「樂活心語 Heart-to-Heart Talks」，每周將發布一篇專注於熟齡人群面臨的心理健康 困擾與相關社區資源的專題，同時探討熟齡期的各種心理挑戰，包括如何應對孤獨、憂鬱、焦慮、腦部退化等常見現象，以及如何保持積極的生活態度等。通過分享知識和提供實用建議，希望「樂活心語 」能夠幫助中老齡朋友和您的親友們，更好理解和關照自己的心理健康、享受健康充實又樂觀的晚年生活。

樂活50將在4月18日下午1點到4點舉辦Happy 50 Plus歡唱下午茶線下活動，由知名歌唱老師Lisa Chen現場傳授如何運用提氣和技巧幫助唱歌更好聽，並說明唱歌對身心健康的諸多好處。現場還將帶領大家合唱並開放卡拉OK。樂活教練Vickey帶動大家正確運動鍛鍊肌力，避免跌倒。活動當天並提供免費接種疫苗 ，接種者可獲45元購物禮卡。現場亦可品嚐美味點心，並搭配天然養生茶，現場掃碼App 還可獲限量版開運龍娃娃，先到先得，請提前報名，額滿即止。樂活50在5月還會主辦多場線下中大型活動。