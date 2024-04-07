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樂活50推新專欄 18日歡唱下午茶

洛杉磯訊
樂活50將在4月18日舉辦Happy 50 Plus歡唱下午茶活動。（樂活50提供）
樂活50將在4月18日舉辦Happy 50 Plus歡唱下午茶活動。（樂活50提供）

中老年人口的孤獨感（loneliness）和社交孤立（social isolation）已成為一個不容忽視的公共健康問題，不僅影響日常生活，還提高患上失智症及其他嚴重疾病的風險。根據美國國家科學、工程和醫學研究院（NASEM）的報告，超過三分之一的45歲及以上成人感到孤獨，而近四分之一的65歲及以上成人則被認為處於社交孤立狀態。美國外科醫生表示，孤獨的危害相當於每天抽15支菸。

樂活50為此推出全新專欄「樂活心語 Heart-to-Heart Talks」，每周將發布一篇專注於熟齡人群面臨的心理健康困擾與相關社區資源的專題，同時探討熟齡期的各種心理挑戰，包括如何應對孤獨、憂鬱、焦慮、腦部退化等常見現象，以及如何保持積極的生活態度等。通過分享知識和提供實用建議，希望「樂活心語 」能夠幫助中老齡朋友和您的親友們，更好理解和關照自己的心理健康、享受健康充實又樂觀的晚年生活。

樂活50將在4月18日下午1點到4點舉辦Happy 50 Plus歡唱下午茶線下活動，由知名歌唱老師Lisa Chen現場傳授如何運用提氣和技巧幫助唱歌更好聽，並說明唱歌對身心健康的諸多好處。現場還將帶領大家合唱並開放卡拉OK。樂活教練Vickey帶動大家正確運動鍛鍊肌力，避免跌倒。活動當天並提供免費接種疫苗，接種者可獲45元購物禮卡。現場亦可品嚐美味點心，並搭配天然養生茶，現場掃碼App還可獲限量版開運龍娃娃，先到先得，請提前報名，額滿即止。樂活50在5月還會主辦多場線下中大型活動。

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