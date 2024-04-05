加州女報警求助1小時 未獲救慘死沙漠

失蹤女子裸體屍首在沙漠被發現。（KTLA5）

加州 一名失蹤女子，曾在2月底撥打911報警電話求助，據稱通話長達一小時，但女子最後沒有得到及時救援，失蹤近一個月後，裸體屍首在沙漠被發現。

根據KTLA 5電視台的報道，27歲的受害者Amanda Nenigar是一名年輕媽媽，失蹤前一天的911報警電話錄音中，Nenigar絕望地告訴警方，她在偏遠山區的沙漠地帶迷失方向，並表示自己太累，開車時睡著，因為沒戴眼鏡，想把車停在路邊時撞到一根柱子。

當事人家屬指出，當時報警電話被轉接到加州調度員，在長達一個小時的通話中，Nenigar甚至透過手機提供了正確的GPS坐標，但仍然沒有得到援助。死者妹妹表示，如果警方記下具體的地理位置，Nenigar就不會這樣死去，她的女兒現在也不會沒有媽媽。家人認為，Nenigar的死亡是加州公路巡警局的失敗，當局應該採取更緊急的行動尋找並拯救受害者。