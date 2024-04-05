邱文達：系統思考、危機處理 醫院管理關鍵

仁愛醫療集團透過資源整合、品質管理、流程優化等有效策略，代表了醫院集團化的大趨勢，這一模式在提升醫療服務品質、實現規模效益方面有著重要意義和發展潛力。（截至谷歌地圖）

仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）聯合執行長邱文達，憑藉其在美國及台灣的豐富醫院管理經驗，分享其對於醫療機構成功關鍵的見解。他認為，變革管理和危機應對能力對於醫院的成長至關重要，不僅涉及資源、流程和預算 的調整，還需要改變人員、團隊和組織結構；透過系統思考來應對變革和危機，建立危機意識和實現短期成效是推動文化變革的基礎。

在加入AHMC仁愛醫療集團前，邱文達已在台灣擔任過多個知名醫院院長以及台北醫學大學校長，積累豐富的管理經驗。他指出，在美國工作期間，他深刻體會到美國醫療體系的高難度，並見證在董事長吳弘文博士、副董事長林元清醫師和吳元煌醫師等人領導下，AHMC在困難中逐步成長，證明醫院管理同樣需要處理變革與危機。

邱文達指出，變革管理不僅涉及資源、流程及預算的調整，更是對個人、團隊及整個組織架構的根本改變。他強調，變革過程中最大的挑戰來自於抗拒變革的心理曲線，這種抗拒不僅可能導致人才流失，還會對組織帶來深遠影響。在他擔任部長期間，即面臨諸多挑戰，尤其在推動政府機構變革時，常遭遇被動與抵抗。

為解決這一問題，邱文達提倡建立危機意識和實現短期成效為首要任務，以此作為推動文化變革的基石。他以東岸一家醫院成功實施達文西機器人搭橋手術為例，說明學習曲線和創新技術帶來的長期成功。

此外，邱文達也分享他在面對美國醫療制度變革時的經驗，從歐巴馬醫改（Obamacare）到川普醫改（Trumpcare），再到拜登 醫改（Bidencare），每一次政策變革都對醫療系統提出了新的挑戰和變革需求。而危機管理和系統思考在這一過程中都有一定重要性，並以醫院的危機處理案例比較不同組織在危機處理上的效能，說明系統思考在危機處理中的關鍵作用。

邱文達舉例，台灣知名國立醫院在處理點汙染事件時反應遲緩，導致多名病患不幸死亡，醫院聲譽嚴重受損，病患數量銳減15%以上，影響持續數月。相比之下，台灣一家私立醫院面對類似危機時，則能迅速查明原因並及時控制損失。

這一反差凸顯出系統思考對現代醫院管理的重要性。邱文達指出，傳統的線性思維模式容易忽視問題各環節間的關聯性和反饋，往往事後才察覺病灶所在。而系統思考強調從整體角度審視危機，通過反饋環不斷調整和改進。

最後，邱文達也以新冠疫情 為背景，分享了他和團隊如何運用系統思考來管理危機，在保持病人安全的同時，保證醫療品質。他強調了在不確定時期，靈活應變和快速決策的能力至關重要。

邱文達更提出變革管理的七個步驟，包括建立危機意識、組成行動團隊、塑造新願景、執行新策略、獲得短期成效、啟動新變革和建立新文化，強調這些步驟對於成功實施變革至關重要。

疫情期間，AHMC醫院也通過建立CDC標準的檢測和隔離措施、維持醫療品質、擴大隔離病房和增加呼吸器及個人防護設備的供應、對員工進行再教育並控制院內感染率在5%以下，以及提高員工的疫苗注射率，成功地應對了疫情，保障了病人和醫護人員的安全。