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美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

巴沙迪那將添長者可負擔公寓

記者朱敏梓／即時報導
長者公寓設計圖。（VTBS Architects）
長者公寓設計圖。（VTBS Architects）

根據提交給巴沙迪那市（Pasadena）規畫設計委員會（design commission）的一份新報告顯示，老牌餐廳Conrad's所在的861 E. Walnut Street將進行重建，改造成一個長者居住的可負擔公寓。

該項目場地位於861 E. Walnut Street的一處街角地段，位於210號高速公路和A線Lake站以南不遠的地方。 市政府記錄顯示，總部位於德州達拉斯的實體HSB Pasadena, LLC正在尋求批准在該地點建造新的長者公寓。

新建案所在位置。（google地圖）
新建案所在位置。（google地圖）

該計畫要求建造一座新的六層公寓、建築總面積為8萬3100平方呎，其中包含95個輔助生活(assisted living)與記憶護理(memory care)住房單元。計畫指出，該項目的一樓擬容納各種公共空間和用途為居民提供服務，包括劇院、圖書館、餐廳、活動室和主大堂。 一樓還將包括裝載空間、車輛接送空間、以及通往地下停車場的坡道。二樓設有記憶護理室以及餐廳、休息室、洗衣房和廚房，三樓至六樓指定為輔助生活單元，每個樓層都設有露台。

VTBS Architects正在設計這座當代低層建築，因其位處兩條道路交叉口，該項目被命名為「核桃和湖」（Walnut and Lake）。

一份工作人員報告中寫道：「一樓以上的建築始終保留著休息區和調製區域，這些區域都經過了審查，以確保符合更新的中區具體規畫標準。該建築總體採用現代風格設計，具有平屋頂、不同的突出和凹陷體積以及通常堆疊的穿孔開口。」

目前工程場地是一塊空地，項目申請已提交，正在等待審核和批准，建設時間表尚未公佈。

861 E. Walnut Street 西北方向鳥瞰圖。（VTBS Archi...
861 E. Walnut Street 西北方向鳥瞰圖。（VTBS Architects）
由老牌餐廳Conrad's所在地改建。（google地圖）
由老牌餐廳Conrad's所在地改建。（google地圖）

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