惡作劇?石從天降？華女汽車被砸大坑

車里唯一值錢的行車記錄儀，沒有失竊。（受訪者提供）

洛杉磯 汽車被砸案件時有發生，基本上都是不法分子為偷車內財物下手。洛市韓國城日前發生一起車輛被砸案件，華女 的奧迪汽車擋風玻璃，疑被一塊大石頭砸至幾近碎裂，但車內財物並未失竊。究竟是有人惡作劇、還是大石頭從天而降？

事件發生在3月17日（周日）晚上7時30分左右，華裔居民豆豆與朋友一起前往韓國城就餐。期間，她將白色奧迪A5汽車停放在Western街與Council街交界處的一個停車場，對面就是一家香港 超市。吃完飯9時20分左右，豆豆和友人返回停車場，她看到自己的車輛已經被砸。根據當事人提供的照片，汽車前面的擋風玻璃幾乎碎裂，右側有一個裂痕深坑，明顯是被重物襲擊所致。

豆豆的第一反應是有人砸車想偷車內財物，她檢查發現，除了擋風玻璃被砸外，引擎蓋及車門也有破壞痕跡。豆豆在距離汽車兩三米遠的地方，發現一塊大石頭，地上還有個大坑，她懷疑這就是砸車使用的工具。從照片看，石頭大小與車輛被砸的痕跡比較吻合。豆豆說：「我並不確定，但這塊石頭是附近唯一可以砸車的東西，也不確定是有人拿這塊石頭砸車，還是空中掉下的大石頭。」

案發現場旁邊有一家韓國麵包店，豆豆當場詢問店員，但對方表示並不知情，麵包店內的監控探頭也沒有拍攝到任何可疑跡象。豆豆同時指出，自己這部車是附近唯一被砸的車輛，其他汽車全都安然無恙。