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洛城新語／加州死刑「名存實亡」

洛城新語

加州刑罰中，死刑雖然存在，但象徵意義大於實質意義。不僅每年判處死刑的數量很少，死刑執行，也被州長紐森叫停。近期幾起與華人相關兇案，讓人不禁思考，加州是否需要重新開始執行死刑。

州長紐森2019年上任僅三個月，即簽署行政令，要求在他任期內，全面停止執行死刑。儘管紐森任期還剩約三年，且不可再參選州長，但考量目前的加州司法環境，紐森繼任者很有可能蕭規曹隨，繼續停止執行死刑。「舊金山紀事報」日前分析四大民主黨籍州長候選人的政見，也做出相似的判斷。

事實上，加州司法不傾向使用與執行死刑的傳統，由來已久。過去45年間，只有13人被執行死刑；最近一次執行死刑，是在18年前。除死刑執行數量少，每年判處死刑的人數也持續下降。加州懲教署數據顯示，近10年（2014至2023年），共有61人被判處死刑；相比上一個10年（2003至2013年）的180人，減少66%。

近年來，隨著進步派檢察官登上司法舞台，檢方對死刑態度更是降至冰點。洛縣檢察長賈斯康2021年上任之初，就曾公開表明不尋求法院判處死刑的立場。與賈斯康持相同看法的檢察官很多，最近六年，加州被判死刑的犯人數量，都在不超過五人的個位數。

與此相對應的是，檢察官傾向尋求超過百年的終身監禁，來懲罰罪大惡極的殺人犯。例如2018年在馬里布溪州立公園，當著兩個華裔混血兒的面，殺害他們父親的兇手如達（Anthony Rauda），就被判處119年監禁。儘管檢方用「冷血、殘忍」等詞句形容兇手，還懷疑他曾犯下其他多起兇案，但從未尋求死刑來懲罰他。

加州不願意判罰，也不願執行死刑，其考量點之一，與死刑是否真能震懾犯罪有關。洛縣檢察長賈斯康在洛縣警員Ryan Clinkunbroomer遭槍手埋伏爆頭案中，不尋求用死刑懲罰罪犯的原因，就是死刑沒有「威懾力」。

根據刑事古典學派創始人比卡利亞（Cesare Beccaria）研究，對人心產生作用的，不是刑罰強度，而是延續性。換句話說，死刑看起來很殘酷，但過程很短；頭一下子就被砍斷，死刑給民眾留下的印象，也很快被淡忘；反之，終身監禁時間很長，對犯罪震懾作用更久。

不過，近期有一個案，似乎駁斥該觀點。日前開庭的華商史德運錘殺兩侄案中，史德運曾在案發後逃往香港。據南華早報報導，史德運在香港被捕後，香港法官溫紹明詢問史德運，是否接受引渡回美受審。史德運回應，如果回美國不判死刑而是終身監禁，他希望（引渡）愈快愈好。

史德運選擇潛逃香港，而非中國大陸的老家，應是考量香港1993年後廢除死刑。他同意放棄「反引渡」權利，也與洛縣檢方表示放棄尋求死刑有關。史德運言行，證明其對死刑的忌憚；雖然是個案，但死刑威懾力仍可見一斑。

死刑的存廢及執行，隨著社會事件的發生頻率及兇殘程度，民意常是起伏不定，亦從司法正義、人權維護走向政治之爭。然而，對受害者而言、對社會而言，死刑最不應該考量的就是政治立場，亂世用重典，點明了當下社會的需要才是關鍵，而非抱殘守缺。

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