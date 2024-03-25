華婦遭警槍殺 兒獲和解金82萬

李燕衝出房門，用刀刺向一名警察，致其受傷，其他警員立即開槍，李燕當場死亡。（聖地牙哥警方）

耶魯大學 （Yale University）華女博士李燕（Yan Li），兩年前因房屋驅逐令與警方發生衝突，死於槍下，此事件曾震驚華人圈。事後，當事人兒子提起過失死亡民事訴訟，於近日獲聖地牙哥 縣82萬5000元的和解金。

據悉，這名受過高等教育的女科學家，案發時陷入精神健康危機，她用菜刀沖向警員後被對方開槍打死，當局因這起事件受到多方質疑和批評。

案發在2022年3月3日，當事人李燕住在聖地牙哥市中心小義大利（Little Italy）的一幢公寓大樓裡，警察上門向她遞交房屋驅逐令（Notice of Evict）。當地警方公佈的現場視頻顯示，李燕拿著菜刀開門，並接過驅逐通知，她首先質疑對方執法身份的真實性。據稱，李燕當時與警方對峙兩分鐘，拒絕聽從「把刀放下」的指令，並將法庭通知書丟出門外。警察舉起槍，李燕關上門，退回到自己的臥室，警察開始大喊。

之後，更多的警察到達現場，畫面中可以看到，至少有10名警察和一隻警犬。警方開始向屋內發射非致命豆袋槍（bean bag guns），李燕最後衝出房門，用刀刺向一名警察，致其受傷，其他警員立即開槍，李燕當場死亡。事件發生後，尤其在現場視頻公佈後，引發包括華人圈在內的多方熱議。人們質疑警察開槍是否合理，李燕在遭遇精神危機的情況下拒絕配合並襲警，警察是否應嘗試其他溝通方式。

47歲的李燕曾就讀耶魯大學，獲得生物統計學博士，她曾在聖地牙哥一家公司擔任生物統計學家。根據先前報導，李燕患有精神分裂症，她被驅逐是因為拖欠房屋物業費。美國法律規定，如果屋主欠債太多，HOA可以上法庭起訴並拍賣房子。案發時，警方正在執行法庭驅逐令。

CBS8電視台報導，當局對這起槍殺案進行調查後，決定免除四名開槍警員的職務，但並未提起刑事訴訟。2023年5月，檢察官辦公室在一份聲明中指出，可以合理斷定，李燕當時正經歷精神健康危機，但她的行為對警方構成迫在眉睫的威脅，導致了她的不幸死亡。耶魯大學公共衛生學院院長在一篇專欄文章中，公開批評參與這起槍擊事件的警察，認為執法人員知道李燕正在經歷心理健康 問題，應該採取相應措施，而不是武力圍攻。

李燕兒子因母親之死，向聖地牙哥縣發起過失死亡的民事訴訟，訴訟指出，警察敲響房門並發出驅逐通知時，李燕的精神健康狀況已出現問題，她開門時手裡拿著刀，是因為當時正在做飯，並沒有對任何人構成威脅。

訴訟稱，警員因缺乏培訓造成現場事態惡化，任何經過良好訓練的警察，都會識別精神疾病跡象，應該知道如何緩和涉及精神病患者、或正在經歷精神危機者的情況。訴訟書中指出，警方當時發射的豆袋槍、閃光彈，讓現場局勢升級，導致李燕走向公寓前門，持刀進入走廊；警察應該召集心理健康援助者，確保適當人員到場，彌補當事人明顯的語言障礙。