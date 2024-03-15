我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

兩岸4航空公司 搶攻西雅圖

記者黃淑惠／台北13日電
長榮航空自6月25日起，西雅圖增班每周10班，北美航線屆時將達到每周87班。（聯合報記者黃仲明／攝影）
長榮航空自6月25日起，西雅圖增班每周10班，北美航線屆時將達到每周87班。（聯合報記者黃仲明／攝影）

台灣航空業暑期搶客大戰，北美線先開打。華航、長榮航、星宇同步祭出增班、開新航線的搶客策略，北美成重要戰場，華航、星宇都將布點西雅圖；長榮航原本就是台灣航空業的北美航班霸主，針對西雅圖將擴大增班。中國大陸的航空公司動作更快，３月即對西雅圖增班。

華航率先啟動計畫，將於7月14日起直飛美國西雅圖，成為美洲航網第六個直飛航點，緊接著星宇8月也要開航美國西雅圖；北美一哥長榮航空，除了積極增班北美航線外，也要擴大布局港澳大灣區。

北美線已經成為台灣航空業者兵家必爭之地，華航昨天宣布7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛每周五班台北-西雅圖航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北。

華航看好西雅圖機場2023年旅客總量超過5000萬人次，為美國西北地區第一大機場，隨西雅圖航線啟動，華航美洲航網擴大至六個直飛航點，每周總計超過40班次往返美加地區。

華航表示，華航插旗西雅圖，規畫台北晚出早回的班型，透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點，強化整體航網部署。

長榮航空一直是台灣北美線一哥，北美航線共有洛杉磯、舊金山及溫哥華等八個航點，每周共84班，成為台灣航空飛北美航班數最多業者，成為去年營收寫下亮麗成績單重要原因；而且考量到華航、星宇都要進軍西雅圖航線，長榮航空自6月25日起，西雅圖增班每周10班，北美航線屆時將達到每周87班。

星宇航空透過逐步放大美國及東南亞運能，拓展旅遊及轉機市場，已陸續公布夏季班表時刻，其中台北-舊金山航線3月20日起增為每日一班，不斷搶攻北美的商務需求商機，預計8月開航台北-西雅圖。

除前述台灣三家航空公司之外，中國大陸海南航空從3月底到5月2日增加兩班西雅圖到北京。

西雅圖 長榮 舊金山

上一則

洛城新語／言論自由vs.以人為本

下一則

華航擴大北美航網 7月15日西雅圖直飛台北

延伸閱讀

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰
華航擴大北美航網 7月15日西雅圖直飛台北

華航擴大北美航網 7月15日西雅圖直飛台北
華航7月14日起台北直飛西雅圖 北美航網擴大至6航點

華航7月14日起台北直飛西雅圖 北美航網擴大至6航點
「功夫熊貓4」北美打敗「沙丘2」奪冠 賈玲「熱辣滾燙」衝入10強

「功夫熊貓4」北美打敗「沙丘2」奪冠 賈玲「熱辣滾燙」衝入10強
台灣來美旅遊成長150% 西雅圖為航線關鍵字

台灣來美旅遊成長150% 西雅圖為航線關鍵字
西雅圖擬提高社區住房密度 計畫20年至少新建10萬間

西雅圖擬提高社區住房密度 計畫20年至少新建10萬間

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
丁林葳被控擔任谷歌工程師期間，竊取商業機密，為中國公司秘密服務。（Unsplash.com）

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

2024-03-11 16:32

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全