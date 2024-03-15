「台灣小妹，美國大姐」 邱瀟君 2500元拚出百棟房產

邱瀟君（前）坐於桌後，面帶微笑，為讀者簽署其著作「台灣小妹，美國大姐」。（邱瀟君提供）

邱瀟君（左一）的「台灣小妹，美國大姐」廣受讀者喜愛。（邱瀟君提供） 中山女中校友邱瀟君，近日在文學界引起廣泛關注，她憑藉作品「舞在黑色除夕夜」，榮獲2023年第44屆旺旺時報文學獎，並於9日在校友會中，為其新書「台灣小妹，美國大姐」進行簽書會。該書詳細記述作者從台灣出發，以2500元（約新台幣8萬元）借款飛往美國，並在異國他鄉闖出一片天的旅程。

邱瀟君的故事，始於她從政治大學畢業後，帶著夢想和微薄資金，從台北松山機場出發，到美國尋求更大發展空間。在美國，她經歷從中餐廳服務員到職訓中心學員的艱苦打拚，並面對種族歧視 等挑戰。然而，憑藉她的聰明才智、堅韌不拔和獨特直覺，邱瀟君最終創造成功故事，從銷售百科全書到經營洗衣店，再到房地產 和保險業務，她成為一名在美國擁有36棟建築物、100個房產的房地產投資公司老闆，並育有兩位畢業於常春藤 大學的優秀女兒。

「台灣小妹，美國大姐」2023年12月5日首次上市後，迅速第二次印刷。邱瀟君認為，這本書之所以受到廣泛關注，不僅因為其榮獲中國時報文學獎的肯定，更因為這本書滿足台灣讀者對海外生活的好奇與渴望。她通過親身經歷的記述，為台灣讀者揭示一代人奮鬥的足跡，同時也讓美國的朋友在其中看到自己的影子，體現無論在何地，人們共同經歷的高低起伏和生活挑戰。

目前，邱瀟君計劃於4月回到台灣，並在六所高中進行公益演講，用她的故事鼓勵年輕人以積極眼光面對人生。她也希望讀者從書中得到啟發，明白無論當前多艱難，未來總有希望和溫暖在等待。