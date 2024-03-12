青少年遭霸凌 洛縣提供資源協助

211LA工作人員Scott Santos分享關於青少年遭受霸凌時所能求助的途徑和資源。（ZOOM截圖）

青少年霸凌問題，是當下社會關注的熱點之一；不僅是校園霸凌，網路霸凌也不能容忽。尤其對移民 社區來說，在陌生環境、語言和文化中，如若遭受霸凌，可能影響許多學生的心理健康 ，甚至影響學習成績和未來發展。亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）為此舉行線上研討會，並分享洛縣 政府提供的資源支持。

專家表示，為預防校園霸凌問題，青少年需要透過社交技能、自我賦權，學習與人交談、尊重他人，以及在出現問題時緩和局勢。同時，家長扮演十分重要的角色，應加強和孩子們的溝通，當孩子們遇到霸凌時，需要在整個過程中嘗試指導和支持他們，避免讓霸凌行為，演變成更嚴重的暴力。

做為洛縣反仇恨的重要途徑，211反仇恨舉報熱線為預防校園霸凌提供多項資源。根據211 LA工作人員Scott Santos介紹，211LA在Inglewood、拉朋地市（La Puente）等地的六個學校建立「夢想中心」，夢想中心與青少年熱線諮詢合作，將霸凌受害者轉介給合作夥伴，從而獲得免費的心理健康資源。遭受霸凌者可以和211LA聯繫，從而獲得免費的醫療資源。

211LA還發起「Words Matter」的校園運動，青少年們可以通過二維碼舉報仇恨和霸凌行為，211LA為此進行大量外展，並通過社交媒體，製作宣傳視頻，向大家宣傳如何正確的報告仇恨和霸凌事件。同時，工作人員接受西部司法中心調解和培訓解決衝突，從而獲取更專業技能。

對許多第二代移民的年輕人來說，當遇到校園霸凌時，他們不願意和父母分享，認為無法與父母透露或討論這類問題。他們的父母當中，許多人因為語言等原因，對學校發生的事不了解，也未經歷過這種教育體系。在這種情況下，如何保證家長能夠獲取相關信息和資源也是一大難題。Scott表示，對他們來說，與學校建立聯繫，是重點之一，學校能夠將這些信息轉介給家長；此外，211LA提供多達60種語言的熱線，確保不會英語的家長能夠及時和獲取資訊。

想要獲取更多關於青少年霸凌的資源和訊息，可以前往211LA網站查詢https://211la.org/。