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孫中山逝世99周年 南加僑界登山健行紀念

記者啟鉻／洛杉磯報導
登山健行部分參與者在山頂大合影。（記者啟鉻／攝影）
登山健行部分參與者在山頂大合影。（記者啟鉻／攝影）

南加僑界10日聯合舉辦第12屆「登山健行」，活動在羅蘭岡夏巴龍公園（Schabarum Regional Park）舉行。主辦的加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青表示，活動目的是緬懷國父孫中山逝世99周年，同時在春天美好時光，闔家歡樂登山健行，慶祝青年節。

當天參與登山健行活動的，既有耄耋長者，也有年輕人；有的參與者，連續多年參加這項登山健行活動。王竹青表示，活動特別表彰羅省中華會館及所屬的傳統僑社27個公所，他們多年來對國父推崇。當初國父在開展國民革命時，也曾來洛杉磯尋求支持，傳統僑社對國父推動的國民革命出錢出力。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀（左二）向活動主辦者授旗。（記者啟鉻／攝影）
駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀（左二）向活動主辦者授旗。（記者啟鉻／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及傳統僑社代表，向國父孫中山敬獻鮮花。傳統僑社代表張自豪、馬培道、伍競群等相繼致詞。

活動啟動儀式現場。（記者啟鉻／攝影）
活動啟動儀式現場。（記者啟鉻／攝影）

紀欽耀表示，非常榮幸參與加台聯舉辦的登山健行活動，主要是紀念國父孫中山逝世99周年。大家在登山健行之餘，緬懷國父當初創建中華民國的艱辛，銘記先人在創建自由民主制度的努力。也希望大家繼續支持中華民國。

中華旗隊入場。（記者啟鉻／攝影）
中華旗隊入場。（記者啟鉻／攝影）

據悉，經文處此次有20多名外交工作人員參加這次登山健行活動。

國會議員趙美心說，對加台聯所有團隊成員支持社區及組織登山健行活動表達敬意。她說，多年來加台聯無論在疫情開始後提供社區必要支持和資源，以及反亞裔仇恨，都堅定與社區站在一起，而且還通過舉辦各種公益活動，向民眾傳遞重要資訊。同時感謝加台聯舉辦雙十國慶活動，支持台灣，也凸顯美國與台灣持久友誼。

登山健行活動表彰傳統僑社。（記者啟鉻／攝影）
登山健行活動表彰傳統僑社。（記者啟鉻／攝影）

王竹青指出，本次活動的健行步道旁，還放置禮物袋，內裝獲獎號碼，參與者「尋寶」找到這些禮物袋後，就可憑其中的號碼領取獎品。

參與活動的還有部分民選官員、海外青年文化大使協會，南加部分校友會、土風舞社等團體成員及代表。

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