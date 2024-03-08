工業市建遊民收容所 居民反對

擬建遊民中心地點距離居民區僅一街之隔。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博谷東區一處屬於工業市 （City of Industry）閒置多年的土地，近日傳出擬改建遊民 收容中心。並於3月中旬舉行地目變更公聽會。許多周邊居民聽到消息，表示反對。反對者代表Shirley Wang表示，已經搜集居民簽名近千個，拒絕在社區附近興建遊民收容所。她呼籲居民到公聽會現場，表達反對聲音。

擬建遊民收容中心的空地，位於東區Walnut Dr與Flintgate Dr兩條街的交匯處附近。空地北面緊鄰60號公路，南面相隔一條街，就是居民區。東側和西側也都有住宅，這裡居民族裔多元化，其中有不少華人。全部空地面積大約3.82畝。Shirley Wang表示，據她所知，擬建的遊民中心，可收容遊民超過200人。工業市市議會將在14日上午9時，舉行對地目變更的公聽會，地點在City Council Chamber ( 地址：15651 Mayor Dave Way，City of Industry）。呼籲居民參加公聽會，表達反對聲音。

Shirley Wang表示，該空地位於鑽石吧 、核桃市、工業市交界。多年前，這塊土地有不少小動物，周圍居民見了也都很開心。大約30年前，工業市打算在這裡建倉庫，但遭居民反對，最終項目擱置。2017年，居民收到一封信，告知將在這裡建造25棟獨立屋，後來也不了了之。前不久，居民再次獲悉將在這裡建設遊民庇護所。這次實際上沒上門通知，只是有一封信件粘貼在空地鐵絲圍欄上，被步行居民偶然發現。這封信內容，主要是將舉辦地目變更公聽會。

反對居民表示，社區孩子們從學校步行或騎腳踏車回家，常常經過此處。收容中心的遊民，會對孩子和其他居民造成安全風險。一旦遊民收容所建成，將會有更多車輛，包括消防車、救護車從此地經過；而部分空地附近的道路，只有一條雙向行駛的單車道。