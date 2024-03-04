聖蓋博谷家庭喜迎2月29日閏日寶寶

陽曆每四年排定一次閏年，增加的一天就是2月29日，當天出生機率約為1461分之一。美聯社報導，全球大約有500萬個「閏日寶寶」，聖蓋博 谷今年的2月29日也有不少新生兒。

以西柯汶那市（West Covina）Emanate Health-Queen of the Valley Hospital出生的Rihan Sharma為例，他一出生就註定是話題人物，因為理論上他每四年才過一次生日。

32歲的媽媽Tania Alvarez任職於國家航空暨太空 總署（NASA ）的噴射推進實驗室（JPL），算是非常瞭解設置閏年的必要性，但她的預產期其實是3月14日，沒想到Rihan Sharma趕著2月29日就要見見世面。

家中第三個小孩的Rihan Sharma，現在重7磅13盎司，身長19吋，而且11歲的哥哥Ian與八歲的姐姐都很寶貝他，家中早就貼滿了「輕聲」的便利貼。

至於媽媽的願望則是，希望他能平安長大，而且雖然他四年才能正式慶生一次，但其他三年都會在2月28日幫他做生日，碰到2月29日再大大慶祝一下。