北美最大規模亞洲漫畫展 橙縣寶爾博物館9日登場

亞洲漫畫預展海報。（寶爾博物館）

由英國著名巴比肯藝術中心(Barbican Centre)策畫的「亞洲漫畫：一種藝術形態的演變」(Asian Comics: Evolution of An Art Form)世界巡展，將於3月9日至9月8日在橙縣寶爾博物館 （Bowers Museum）推出，也是迄今為止最大規模的亞洲漫畫展首次登陸北美，為南加州 民眾帶來又一場視覺盛宴。

亞洲漫畫藝術展匯集了亞洲20個國家和地區400多件漫畫藝術品，包括原創漫畫、出版物、插畫、動畫膠片、雕塑和多媒體創作等，時間跨度200多年 (1814-2023)。本次展覽涉獵多種藝術形式，有精巧細緻的日本 木版畫、紛繁複雜的印度捲軸畫、氣韻十足的中國水墨畫，還有批量生產的傳統漫畫、當代插圖和最新數字媒體的神奇創作等等，是名副其實的亞洲漫畫大薈萃。

寶爾博物館華人董事長施劉秀枝女士說：「亞洲漫畫：一種藝術形態的演變是一次穿越時光和想象的藝術之旅，以時間為軸，從傳統的手繪創作到最先進的數碼演繹，集中展現了亞洲漫畫的起源和發展，以及漫畫文化對其他藝術門類 (電影、動畫、時尚、音樂和電子遊戲等) 的持久影 響。」

亞洲漫畫：一種藝術形態的演變3月9日起北美首展。（寶爾博物館）

在眾多的亞洲漫畫中，Manga(日本漫畫)獨領風騷，已發展為世界上最大、 最持久的漫畫文化，其影響已成燎原之勢，引領著世界漫畫的潮流。 此次展覽，內容豐富，題材多樣，有異想天開的民間傳說、影響深遠的歷史事件和獨到視角的自我表達，還有往昔經典的現代改編等等。匯集了280位藝術家的經典作品，有家喻戶曉的大家手筆，如手塚治虫的《鐵臂阿童木(原子小金剛)》、藤子·F•不二雄的《哆啦A夢》、尾田榮一郎的《海賊王》、青山剛昌的《名偵探柯南》等，更有青出於藍勝於藍的年輕一代的優秀創作，如早稻的《松風》等；在六大板塊的展陳中，還有一個專門的《西遊記》板塊，介紹來自不同國家、不 同版本的改編作品。

寶爾博物館新任館長肖恩•奧哈羅(Seán O'Harrow) 博士表示，此次的亞洲漫畫展將讓美國觀眾全方位地欣賞和了解亞洲漫畫的前世今生。本次展覽不僅為民眾展示了漫畫的藝術魅 力，還強調了漫畫在保存文化、歷史和人物故事方面的作用。

寶爾博物館地址：2002 North Main Street Santa Ana, CA 92706，電話：714-567-3600