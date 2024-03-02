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聖蹟寺捐物活動熱烈響應 2周募集15貨架

記者楊青/巴沙迪那報導
世界佛教總部和聖蹟寺1日將農曆春節期間收集到的15個貨架的慈善捐助物品分別送往各受捐單位。（記者楊青/攝影）
世界佛教總部和聖蹟寺1日將農曆春節期間收集到的15個貨架的慈善捐助物品分別送往各受捐單位。（記者楊青/攝影）

世界佛教總部和聖蹟寺農曆春節期間舉辦的「共襄善舉，溫暖人心」捐物活動，得到社區和民眾熱烈相應，兩周内募集到的整整15個貨架物資，1日送往南加州當地食物銀行、遊民庇護所、動物收容所，援助清寒。

位於巴沙迪那的聖蹟寺農曆大年初一開始舉辦新春愛心捐物活動，到元宵節當天共收集到大批信眾和居民的慈善捐助，一些愛心人士甚至遠從亞洲寄來包裹，為慈善活動添磚加瓦。

聖蹟寺表示，信眾和民眾的愛心捐助讓他們感動，短短14日内他們收到了大批的日用品和食品，包括毛毯、肥皂、沐浴乳、乳液、洗髮精、牙膏牙刷、剃頭刀、雨衣、手套、暖暖包、尿不濕、睡袋等等多達3萬2015件；大米、麥片、營養條、意大利面、通心粉、意大利面醬、奶粉、罐頭食品、油、糖、飲料等共計6636件。此外還有專門給動物的食品和用品，包括罐裝、袋裝、包裝動物食品5046件，籠子、浴巾、墊子、床、碗、玩具等動物用品1萬3945件。

聖蹟寺的法師和義工們1日開始將這些慈善物品分別送往巴沙迪那非盈利基金會（Friends In Deed）、巴沙迪那動物之家（Pasadena Humane）、蒙地貝婁食物銀行（Heart of Compassion Distribution）。

巴沙迪那動物之家發言人Kevin代表動物之家感謝聖蹟寺發起的慈善捐助，他表示，這些捐助不僅數量充足，而且種類多樣，實實在在幫助到動物之家所有被收容的動物，並為日後動物之家在11個城市舉辦免費食品和用品幫助貓或狗的主人的Food Pantry活動提供相當大的幫助。

此次新春法會主法師、華藏寺住持聖德釋若慧孺尊表示，此次「共襄善舉，溫暖人心」正是希望能夠拋磚引玉，期望更多大眾廣發善心，扶貧救苦，送暖植福。

世界佛教總部和聖蹟寺1日將農曆春節期間收集到的15個貨架的慈善捐助物品分別送往各...
世界佛教總部和聖蹟寺1日將農曆春節期間收集到的15個貨架的慈善捐助物品分別送往各受捐單位。（記者楊青/攝影）

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