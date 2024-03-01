洛城新語╱矽谷的房價 議員也買不起

儘管利率高，但加州多數地區房價 不跌反漲。根據矽谷 房地產經紀人協會（Silicon Valley Association of Realtors）統計，灣區房價最貴的區域是中半島的聖馬刁縣，房價中位數是193.8萬元；第二高的是俗稱矽谷南灣的聖他克拉拉縣，獨立屋的房價中位數為175萬元。

如果換算成可負擔能力，聖馬刁縣的房屋至少要年薪51.84萬元才買得起，全縣只有17%購屋者有能力買房；矽谷的年薪則要46.8萬元，才能買得起房。

房價飆高到令人咋舌之地，且這還只是房價中位數而已；若考慮到學區、地點以及房屋大小、屋齡等，就會發現看得上眼的房屋，動輒就開價二、三百萬元，且屋齡都超過50年，還得再花上好大一筆錢與時間裝修。

失控的房價不僅讓初來乍到的新移民難找地方居住，就連深耕當地的第四代華人政治家也住不起屋。第16區國會議員候選人羅達倫就在本報專訪時特別提到，矽谷南灣房價太高，他年薪10萬美元也買不起房，至今還只能跟家人同住。

年薪10萬美元要在南灣買房真的很難，這樣的薪水在矽谷南灣其實也「偏低」，很久之前就有華人群眾曾在社群媒體上公開討論究竟要多高的年薪，才能在矽谷買房生存。

根據2023年加州政府統計，矽谷聖他克拉拉縣四人家庭收入中位數為18.13萬元，若低於13.71萬元，就是低收入 戶；若是個人戶，低收入戶的門檻為9.6萬元，即使是州級議員的薪水，也只比低收入戶高一點而已。

不過真正要買房，即使達到家庭收入中位數也很難。根據房地產網站 Zillow 統計，舊金山灣區普通公寓月租金均價為3,150 美元，若按照租金占收入三分之一比率來計算，一個家庭要租到3000美元以上的房屋，至少年薪要12萬6,040 美元才住得起。

相對以上都是公開的政府統計數據，若按照網友的討論，矽谷真正的貧窮線是年薪30萬美元，若家庭收入低於30萬美元，即便有房住、有車開，日子也過得不舒服。隨著物價、房價飆漲，現在網友定義的矽谷貧窮線，已從30萬美元飆漲到70萬美元。

之前就曾有不少網紅、網友為此大肆討論，在此定義下，幾乎很少家庭能超過貧窮線，矽谷的人們好似生活在全球科技最進步、最領先的地方，但似乎每個家庭都處於矽谷貧窮線之下。

這樣的房價也使得不少家庭從夾縫中找到生存的方式。有人分租公寓、有人住在別人家的車庫裡，也有人為了一圓買屋夢想，退而求其次，直接買「移動住房」，即便沒有土地所有權，房屋價值也比一般屋況低，但對他們而言，擁有自己的房屋才是圓滿了自己的「矽谷夢」。