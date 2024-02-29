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國會議員候選人羅達倫：要為華人發聲爭權益

記者張宏/洛杉磯報導
加州第16選區國會議員候選人羅達倫（Evan Low，左）專程從矽谷來到蒙市（Monterey Park）拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。（記者張宏／攝影）
加州第16選區國會議員候選人羅達倫（Evan Low，左）專程從矽谷來到蒙市（Monterey Park）拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。（記者張宏／攝影）

加州第16選區國會議員候選人羅達倫（Evan Low）日前專程從矽谷來到蒙特利公園市（Monterey Park）拜會洛杉磯世界日報分社社長于趾琴。他表示，自己今年才40歲，如果當選聯邦眾議員，他會有更多時間服務大眾。他呼籲華人多多支持他，尤其在華人成為箭靶的當下，更需要他站出來為華裔權益發聲。

羅達倫擁有燦爛政治光環，他從2014年起代表矽谷出任加州眾議員，也是加州議會史上最年輕的亞裔成員。2022年州長紐森簽署他提出的AB 2596法案即農曆新年節日法案，認可農曆新年為加州州定假日。他表示，他希望未來農曆新年也能成為全美的法定假日，全美有那麼多假日，覆蓋不同族裔，卻沒有亞裔的法定節日。

從政十餘年的羅達倫依然會被問及「從哪裡來的」？雖然他是美國華裔第四代，出生在矽谷，長著亞裔臉孔，但他屬於這裡，美國也是亞裔的美國。隨著中美關係緊張和疫情因素，導致華人成為被攻擊的目標，無論是南加還是北加都有發生亞裔仇恨案件。如何發揮華裔民選官員的影響力，預防這種愈演愈烈的仇恨和對立至關重要。

羅達倫平日表現相當親民，他會告訴人們自己的手機號碼，有任何問題都可直接聯繫他，有空時都會第一時間回覆。他說，華人傳統文化比較含蓄內斂，與世無爭，遇事不喜歡強出頭，所以迄今他媽媽有時還是不理解他為什麼選擇參政。

目前有11名候選人角逐加州第16選區國會議員席位，羅達倫如果當選，將成為灣區第一位華裔國會議員。他說，他今年只有40歲，當選後有更多時間代表華裔。他深刻體會年輕一代和移民困境，年薪10萬元的他因為房價太貴，一度住在父母家，現在他在灣區也是與兄長同住。他說，住房問題是加州的大問題，他必須為各種各樣的人包括遊民解決可負擔住房的問題。

當選國會議員後，他可調動更多資金用於支持華人社區的各項服務包括改善勞工權益，讓北加半月灣農場慘劇不再發生。關注華人弱勢群體，讓更多政府資源能被華人知曉和使用。資助華人媒體，讓華人有更大的發聲渠道和平台，推動立法者進一步重視亞裔社區的安全、教育、經濟問題，透過立法起到作用，需要有人代表這些群體。

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