核桃市通過建設狗公園案 4公園候選

蘇珊公園狗公園擬建圖。（記者楊青／翻拍）

核桃 市議會本周舉辦市民公聽會，討論興建狗狗公園（Dog Park）案。市府將在大多數居民支持的四個擬建位置中選擇一處建設狗公園，為本地居民遛狗提供方便，彌補當地狗公園空白。

居民人口將近6萬的核桃市目前沒有專門的狗公園，居民要不在社區或自家後院遛狗，或將自己的狗狗帶到最近的鑽石吧 狗狗公園玩耍。核桃市議會本周針對目前提案的四個地點對市民進行問卷調查，並將根據市民的反饋意見對擬建公園做進一步的預算 和維護計畫。

雪溪公園狗公園擬建圖。（記者楊青／翻拍）

當晚共有75位居民參加了市議會問卷調查，其中91%的受訪者表示希望核桃市建設自己的狗公園，7%的受訪者表示反對；88%的受訪者支持狗公園可以設在自己居住的社區，12%的人反對。

核桃牧場狗公園擬建圖。（記者楊青／翻拍） 鄉村柳樹公園狗公園擬建圖。（記者楊青／翻拍）

目前核桃市議會提出的四個擬建地分別為蘇珊公園（Suzanne Park）、核桃牧場公園（Walnut Ranch Park）、鄉村空心公園（Country Hollow Park）和雪溪公園（Snow Creek Park）。市議會同時歡迎居民提出自己的理想擬建地。其中蘇珊公園擬建狗公園占地1.3英畝，現有停車場80個，離居民最近點為50尺；牧場公園擬建狗公園占地1.2英畝，現有188個停車位，離居民住宅最近點為90尺左右；鄉村空心公園擬建狗公園占地0.96畝，須新建停車位，離居民區最近點為107尺；雪溪公園擬建狗公園占地1.1英畝左右，現有30個停車位，離居民住宅最近點為170尺左右。