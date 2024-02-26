自選學區方案 擬無限期延長

允許學生轉學區就讀的加州「選擇學區」計畫將於2028年終止，參議員紐曼提案將其永久化。（美聯社）

加州 「選擇學區 」計畫（District of Choice）允許學生轉學到另一個對其更有利的學區。但這項計畫將於2028年止步。不過，州議會已有意立法將其無限期延長。

「將這項計畫永久化，可以給予全加州成千上萬家庭渴望的確定性。」提出無限期延長「選擇學區」法案的加州參議員紐曼（Josh Newman）說：「既然這些家庭已經爭取到原本無法獲得的機會，這些學生便有權獲得能與朋友和同學一起畢業的保證，無論他們的住址為何，或加州政治環境如何。」

「選擇學區」計畫於1993年開始實施，允許加州各地學生轉學到另一公立學區就讀，目的是為了提供學生和家庭在其原學區無法獲得的教育課程。

根據條款，參與這項計畫的學區必須先確定能接受多少轉學生，而且不能基於運動或學業表現、英語能力或其他人口特質拒絕學生；學生不需要有明確的轉學原因，也不需要獲得其原學區的許可。

根據加州立法分析師辦公室（Legislative Analyst’s Office）2021年的評估，認為這項計畫值得被重新授權，同時傾向永久性實施。評估還發現，透過「選擇學區」計畫轉學的學生，平均可以讀到五到七門原學區沒有提供的課程。

紐曼指出，加州目前共有939個學區和超過585萬名學生，但只有45個學區、約9600名學生參加了「選擇學區」計畫。他說：「儘管計畫受到了各方關注，但規模並不大。我認為這項計畫很重要，因為它是鼓勵各學區進行改善和讓家庭受惠的機會，它讓學生能主動尋找最適合他們需求的課程。」

長堤 州立大學（Cal State Long Beach）教育學教授傑恩斯（Bill Jeynes）表示，延長這項計畫並不會像批評者預期的對學區產生負面影響。