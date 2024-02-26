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天普茶花節遊行 花蓮團原住民服飾成焦點

記者張庭瑜╱天普市報導
16名來自花蓮縣的原住民高中生身穿傳統服裝，這些學生熱情地向沿途民眾揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）
16名來自花蓮縣的原住民高中生身穿傳統服裝，這些學生熱情地向沿途民眾揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）

洛磯磯縣天普市（Temple City）23日至25日舉辦第80屆茶花節（Camellia Festival），吸引許多市民和遊客參與。24日的遊行中，來自花蓮的官員和16名身著阿美族傳統服飾的原住民高中生，成現場焦點。他們的參與，不僅為活動增添文化多樣性，也讓台裔市民感到自豪。他們揮舞中華民國國旗，高聲吶喊助威。

茶花節開始前，民眾的熱情已高漲至極點，許多人早早來到路邊，希望能占據最佳位置，捕...
茶花節開始前，民眾的熱情已高漲至極點，許多人早早來到路邊，希望能占據最佳位置，捕捉每一個精彩瞬間。（記者張庭瑜/攝影）

本次慶典由茶花節節日總主席Christy Ferntile領銜策劃，包括12個樂隊、6輛精美的茶花節花車以及去年WET（Walter Temple Award）活動的獲獎者帶來的精彩表演。天普市167童子軍首批入場，展現良好風貌；洛杉磯縣天普市分局騎警隊，以及天普市高中行進樂隊、彩旗隊和啦啦隊的精彩演出，進一步為慶典增添活力。

本年度的代表花車設計，展現茶花節80周年的紀念意義。（記者張庭瑜/攝影）
本年度的代表花車設計，展現茶花節80周年的紀念意義。（記者張庭瑜/攝影）
天普市市長文尚丞在活動中向參與的民眾熱情揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）
天普市市長文尚丞在活動中向參與的民眾熱情揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）

作為唯一的外國遊行隊伍，來自花蓮縣的代表團，包括官員和16位穿著阿美族傳統服裝的原住民國高中生，以其獨特的原民裝扮吸引眾人的目光，成為場中亮點。他們向觀眾揮手致意，獲得熱情回應，特別是在場的許多台裔市民，他們揮舞中華民國國旗，並以助威聲表達對代表團的支持。

花蓮縣代表團作為唯一的外國遊行隊伍參加遊行活動，其出現在現場引起連連尖叫，為慶典...
花蓮縣代表團作為唯一的外國遊行隊伍參加遊行活動，其出現在現場引起連連尖叫，為慶典增添熱情與活力。（記者張庭瑜/攝影）

本年度代表花車也富有意義，由小朋友坐在茶花旁，手持刻有「80」字樣的獎杯，象徵茶花節80周年紀念。花車周圍布置由當地幼稚園Play Factory學生製作的茶花。純手工製作的茶花環繞花車，更顯現出孩子們的創造力。

為期三日的嘉年華活動，同樣精彩紛呈；包括雲霄飛車、自由落體、海盜船和摩天輪等遊樂設施，為許多家庭提供一個愉快的周末去處。活動現場充滿歡聲笑語，家長帶著孩子共享親子時光，而眾多高中生也與朋友相約參與，場面熱鬧。

天普 中華民國 原住民

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