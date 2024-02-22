David Milton同理心受害者 認搶劫就是重罪

Milton法官（左）承諾會通過遵守法律與秩序，將洛杉磯縣打造成更安全、更公正的社區。（受訪者提供）

儘管David Milton的競選宣言，重點在嚴懲罪犯，但對檢察長的其他職責，他也十分重視。Milton重視對受害者的保護，他指出，作為一名法官，每次裁定和判決時，他都非常重視受害者的立場和感受，確保其瞭解受害者到底經歷什麼。他認為現有的政策，忽略受害者，如果他當選，會確保受害者得到應有的關注與保護。

Milton還指出，現任檢察長和其他部門合作不夠，如果當選，將帶領檢察院和執法機關、立法者、縣政府等多方合作。他特別指出，目前洛杉磯 縣的執法機關需要得到更多資助，他希望能與縣政府合作，為公共安全進行更多的投資 。

Milton的政見，大多圍繞法律與秩序展開。他舉例說，如果一名竊賊到珠寶店進行打砸搶，不管其搶劫物品的金額，在法律層面，其行為都構成武力恐嚇（force and fear）。因此該判定為搶劫重罪，而並非大事化小。同時，Milton提議打擊一切針對種族、性別、宗教而展開的仇恨犯罪，一切以法律為基準，他希望能給所有人以公平和正義。

Milton是12名競選者中，唯一共和黨籍。他說，「在加州 ，有些人會改變黨籍以爭取更多選票，但我是一個透明的人，只會做好分內的事」。他指出，與其他候選人相比，他不僅有檢察官和法官的雙重經驗，同時經驗最為豐富，不管民事、刑事還是經濟訴訟，都有接觸。同時，他有信心成為一名能讓團隊建立信任的領袖，在他過往領導經驗中，他總能讓團隊成員明確責任，且發自內心地努力工作。

Milton出生在巴沙迪那（Pasadena），成長在一個愛國家庭，其大多數家庭成員，包括他本人都服過兵役，對於美國和洛杉磯縣有深厚的感情。他的人生經歷過許多風波，也遭遇過不公，讓他對不公正的事件，十分反感。他希望能通過努力，打造更公正的社會，讓洛縣的治安蒸蒸日上。