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美國北京聯合會新春年會 300人參加

記者楊青／羅蘭岡報導
趙美心（中）向北京聯合會常務理事長李紅（左一至五）、新任會長李相如、創會理事栗亞、卸任會長李陽等頒發獎狀，感謝他們的長期努力。（記者楊青/攝影）
趙美心（中）向北京聯合會常務理事長李紅（左一至五）、新任會長李相如、創會理事栗亞、卸任會長李陽等頒發獎狀，感謝他們的長期努力。（記者楊青/攝影）

美國北京聯合會新春期間舉辦2024新春年會，南加州300多位北京同鄉以及曾在北京學習、工作和生活過的「新北京」、僑領及行業代表共襄盛舉。國會眾議員趙美心應邀出席並向北京聯合會祝賀，感謝他們多年來為社區團結和推行中美民間友誼和商務交流所做的努力和貢獻。

17日晚在凱悅華達酒店舉辦的新春年會熱鬧紛呈。趙美心表示，作為南加州具有影響力的大型僑團之一，北京聯合會多年在僑社發光發熱。他們為遭受洪水災害的北京房山區民眾送溫暖，2008年和2022年為雙奧之都北京在洛杉磯點燃傳遞火炬，積極參與中美乒乓外交友誼賽，為美國國會向早年的排華法案道歉提供助力等，都有北京聯合會的積極參與。她特別向北京聯合會常務理事長李紅及北京聯合會卸任會長李陽、新任會長李相如等頒發獎狀，感謝他們長期努力。趙美心說，過去一年，北京聯合會增加100多名新會員，其影響力可見一斑。

今年1月剛剛當選的北京聯合會2024年會長李相如律師表示，將秉承北京聯合會30多年的優良傳統和道德風範，為團結僑胞、加強社團合作、弘揚中華文化、促進中美人民友誼和經貿合作做貢獻。

常務理事長李紅介紹，藝術大師丁紹光1992年在洛杉磯創立「北京同鄉會」，打造溫馨有愛的北京同胞有愛之家；隨著時間推移和會員隊伍壯大，北京同鄉會後更名為「美國北京聯合會」，目前會員已超過850人。

趙美心（中）向北京聯合會常務理事長李紅（左一至五）、新任會長李相如、創會理事栗亞...
趙美心（中）向北京聯合會常務理事長李紅（左一至五）、新任會長李相如、創會理事栗亞、卸任會長李陽等頒發獎狀，感謝他們的長期努力。（記者楊青/攝影）
美國北京聯合會新春期間舉辦2024新春年會，南加300多位北京同鄉及友好僑團僑領...
美國北京聯合會新春期間舉辦2024新春年會，南加300多位北京同鄉及友好僑團僑領及行業代表共襄盛舉。（記者楊青/攝影）

趙美心 加州 南加

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