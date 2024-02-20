洛杉磯台美商會 吳宣蓉交棒葉怡蘭
洛杉磯台美商會日前在朋那維丘旅館（Westin Bonaventure）舉行新春晚會暨45周年慶和會長交接典禮。聯邦眾議員薛爾曼（Brad Sherman）、聯邦眾議員金映玉（Young Kim）和聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）等近600位嘉賓共襄盛舉。
在主持人的引領下，前會長依序進場，向在場觀眾揮手致意。民選官員等嘉賓陸續上台致詞，並頒發賀狀。隨後在駐洛杉磯經文處處長紀欽耀的監交下，洛杉磯台美商會會長吳宣蓉將印信交給新會長葉怡蘭。
2023年度會長吳宣蓉回顧任內成就，對所有給予幫助的董事會成員及朋友表示感謝。她說，過去一年，商會取得不少成就。如商會代表赴華盛頓特區，在短短兩天內與超過40名國會議員會面；為促成「美台快速減免雙重課稅法案」在眾院的通過，貢獻力量。
紀欽耀讚賞台美商會過去一年舉辦的各項活動，以及推動「美台快速減免雙重課稅法案」所做的努力。紀欽耀相信在新會長葉怡蘭帶領下，洛杉磯台美商會將迎來更好發展。
北美洲台灣商會聯合總會監事長林翠雲，分享去年在夏威夷成功舉辦的聯合總會理監事會議，以及在洛杉磯舉辦的年會成果，強調洛杉磯商會及其他地區商會合作、支持的重要性。
金映玉表示，支持台灣是她的首要任務之一，她希望台灣能夠加入世界衛生組織及其他國際經貿與貨幣政策組織，金映玉對「不歧視台灣法案」在眾院通過表示自豪。該法案呼籲美政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。金映玉還提到期待與台灣的當選總統賴清德合作，以加強美台間的經濟、文化往來。
薛爾曼表示，他支持美國與台灣的聯盟，台灣參與國際組織很重要。薛爾曼還提到台灣面臨的國際局勢挑戰，強調「做好準備」，是避免戰爭的最佳途徑。
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