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洛杉磯台美商會 吳宣蓉交棒葉怡蘭

記者張庭瑜／洛杉磯報導
在駐洛杉磯經文處處長紀欽耀（中）的監交下，吳宣蓉（左二）將印信交接給新上任的會長葉怡蘭（左四）。（記者張庭瑜／攝影）
在駐洛杉磯經文處處長紀欽耀（中）的監交下，吳宣蓉（左二）將印信交接給新上任的會長葉怡蘭（左四）。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯台美商會日前在朋那維丘旅館（Westin Bonaventure）舉行新春晚會暨45周年慶和會長交接典禮。聯邦眾議員薛爾曼（Brad Sherman）、聯邦眾議員金映玉（Young Kim）和聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）等近600位嘉賓共襄盛舉。

聯邦眾議員薛爾曼（中）頒發表揚狀，表彰洛杉磯台美商會在促進雙邊經貿合作與文化交流...
聯邦眾議員薛爾曼（中）頒發表揚狀，表彰洛杉磯台美商會在促進雙邊經貿合作與文化交流方面所的貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

趙美心頒發賀狀，肯定洛杉磯台美商會在促進台美商業合作與文化交流方面所做出的貢獻。...
趙美心頒發賀狀，肯定洛杉磯台美商會在促進台美商業合作與文化交流方面所做出的貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

在主持人的引領下，前會長依序進場，向在場觀眾揮手致意。民選官員等嘉賓陸續上台致詞，並頒發賀狀。隨後在駐洛杉磯經文處處長紀欽耀的監交下，洛杉磯台美商會會長吳宣蓉將印信交給新會長葉怡蘭。

駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀（左）向即將卸任的會長吳宣蓉頒發表揚狀。（記者張...
駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀（左）向即將卸任的會長吳宣蓉頒發表揚狀。（記者張庭瑜／攝影）

2023年度會長吳宣蓉回顧任內成就，對所有給予幫助的董事會成員及朋友表示感謝。她說，過去一年，商會取得不少成就。如商會代表赴華盛頓特區，在短短兩天內與超過40名國會議員會面；為促成「美台快速減免雙重課稅法案」在眾院的通過，貢獻力量。

全體台美商會成員及青年商會的代表上台合影。（記者張庭瑜／攝影）
全體台美商會成員及青年商會的代表上台合影。（記者張庭瑜／攝影）

紀欽耀讚賞台美商會過去一年舉辦的各項活動，以及推動「美台快速減免雙重課稅法案」所做的努力。紀欽耀相信在新會長葉怡蘭帶領下，洛杉磯台美商會將迎來更好發展。

2023年度會長吳宣蓉回顧任成就，對所有給予幫助的董事會成員及朋友表示感謝。（記...
2023年度會長吳宣蓉回顧任成就，對所有給予幫助的董事會成員及朋友表示感謝。（記者張庭瑜／攝影）

北美洲台灣商會聯合總會監事長林翠雲，分享去年在夏威夷成功舉辦的聯合總會理監事會議，以及在洛杉磯舉辦的年會成果，強調洛杉磯商會及其他地區商會合作、支持的重要性。

所有歷任會長齊聚台上，新任會長葉怡蘭（右）與其配偶則是在所有貴賓中最後入場。（記...
所有歷任會長齊聚台上，新任會長葉怡蘭（右）與其配偶則是在所有貴賓中最後入場。（記者張庭瑜／攝影）

金映玉表示，支持台灣是她的首要任務之一，她希望台灣能夠加入世界衛生組織及其他國際經貿與貨幣政策組織，金映玉對「不歧視台灣法案」在眾院通過表示自豪。該法案呼籲美政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。金映玉還提到期待與台灣的當選總統賴清德合作，以加強美台間的經濟、文化往來。

薛爾曼表示，他支持美國與台灣的聯盟，台灣參與國際組織很重要。薛爾曼還提到台灣面臨的國際局勢挑戰，強調「做好準備」，是避免戰爭的最佳途徑。

洛杉磯 眾議員 眾院

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