核桃市家長 捐蘇珊中學2萬元

核桃市蘇珊中學農曆新年舉辦大型慶會，華人學生以多種才藝表演慶祝農曆新年。（核桃蘇珊中學華裔家長會提供）

過年不忘助學，核桃 市蘇珊中學華裔 家長會（Chinese American Parent Association of Suzanne Middle School）新年期間向蘇珊中學捐助2萬元，支持學校教育。

蘇珊中學華裔家長會大年初六在學校禮堂舉辦慶祝農曆新年聯歡會和捐贈儀式，150名師生共慶新春。學生們表演象徵中國傳統文化的民族舞蹈、琵琶、古箏、葫蘆絲和武術，書法篆刻家甘富忠也現場揮毫助陣。華人家長們精心準備的過年午宴，更是讓人驚艷，包括家長捐贈的餐廳特製的精選菜品、台灣香腸、鹽酥雞、甜點和飲料等等應有盡有。繼去年獲得老師們高度好評後，兩位家長義工今年再次親臨現場製作餃子，為大家帶來了對中華傳統美食的獨特感受。

核桃學區教委主席Helen Hall、Layla Abou-Taleb、Cindy Ruiz，前鑽石吧 市長林錫智、顧問官慧珍、楊達賢、許書怡，核桃華協會長黃巧綺等參加活動。

核桃市蘇珊中學華裔家長會新年期間向蘇珊中學捐助2萬元，支持學校教育。（核桃蘇珊中學華裔家長會提供）

蘇珊中學華裔家長會會長胡在華（Daniel Hu）說，家長會竭盡全力支持和組織學生通過各種課外活動，如機器人學習、網站設計和科學社團等，豐富學習體驗開發興趣，並為新移民學生提供英文學習和作業幫助。同時，家長會鼓勵並組織學生參與社區服務項目，如與核桃水務局合作的陽光省水項目，不僅贏得了洛杉磯政府的讚揚，還受到全國48家媒體的廣泛報導。

胡在華表示，2023年，學生們通過學習縫紉技能，製作並捐贈了100頂護士帽給社區醫院。在春節前夕，家長會還組織了30位學生義工手工製作1200個中國結，連同巧克力金幣一同放入紅包中，向全校師生傳遞新年祝福。

家長會代表家長們將募款的2萬美元捐贈給蘇珊中學，支持學校購買Chromebook和EZUP戶外設施，訂閱科學期刊，並提供禮卡和打印紙給老師。校長Dr. Smith代表學校接受捐贈。

胡在華表示，家長會的籌款活動不僅限於開學期間，還包括舊衣捐贈及即將舉行的爆米花和波霸奶茶銷售義賣活動，為學校提供更多經濟方面的支持。