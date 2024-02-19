鑽石吧長青會新年慶生會 400人歡聚展才藝

鑽石吧市長劉珝林、副市長鄧嘉猷、市議員周柏華、劉敏兒，核桃谷水區董事會主席李敏妮、董事趙百淳等15日與鑽石吧長青會400多年長者共慶新年。前中戴花環者為94歲的榮譽理事長施吾庠老先生。（記者楊青/攝影）

鑽石吧 長青會400多位華人 長輩15日大年初六歡聚鑽石吧社區中心，共慶中國農曆新年和元宵佳節，同時為70多位春季生日的長輩慶生，舞獅舞龍，切蛋糕，迎新書畫展和瓷器彩繪展覽，各種歌舞和才藝表演及毛衣秀輪番上場，長青會還向每位長輩發送紅包，送上滿滿的龍年祝福。

鑽石吧長青會每次活動都吸引數百年長者參加，本次新年和元宵慶會熱烈更勝一籌，現場張燈結彩，長輩們紛紛穿上中式過年盛裝，合唱《賀新年》，《恭喜恭喜》，將近三小時的團聚喜氣洋洋。

長青會榮譽理事長施吾庠（右一）向謝勝彥和魏美珠夫婦（右二三）頒獎，感謝他們20多年對長青會的義工服務。（記者楊青/攝影）

台大校友會舞獅隊和長青會各班會員組成的舞龍隊和舞獅隊，在喧天的鼓聲中率先出場向大家拜年，長輩們紛紛向長龍和獅子投遞紅包，迎接新年喜氣。鑽石吧市長劉珝林、副市長鄧嘉猷、市議員周柏華、劉敏兒，核桃 谷水區董事會主席李敏妮、董事趙百淳等向長輩們拜年，祝福大家新年健康，長命200歲。

劉珝林表示，希望長青會新的一年愈來愈好，他並向共同創辦並服務長青會30多年的94歲高齡榮譽理事長施吾庠頒獎感謝。

長青會各個興趣班的學員們，當天爭相展示自己學習成果。書畫班和瓷器彩繪班同學的上百件作品在現場展示，為會場增加了濃濃的人文氣息；編織班同學表演精彩毛衣秀；英文班朗誦《My Girl》；京劇班表演《四郎探母》和《鎖麟囊》；電吹管演奏《我們的生活充滿陽光》，歌唱班表演《今夜我醉了》，《It's Now or Never》；舞蹈班表演《潑水歡歌》、養生韻律舞和土風舞及排舞；太極養生班表演楊式太極拳等，台上台下一片歡騰。

舞蹈班的同學們表演《潑水歡歌》。（記者楊青/攝影） 長青會書畫班的同學們現場展出自己的作品，為新年增加許多藝文喜氣。（記者楊青/攝影） 園藝達人花哥許希聖（右）率領的龍隊為大家表演迎新舞龍，獲得全場如雷掌聲。（記者楊青/攝影） 長青會15日為春季生日的會員們慶祝生日，每人獲得福壽紅包。（記者楊青/攝影）

長青會榮譽理事長施吾庠感謝各班班長和義工們一年的辛勤付出與奉獻，並向到場的所有會員發紅包，祝福大家都有健康、平安、 喜樂的新一年。