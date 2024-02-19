加州客家會慶天穿日 弘揚傳統文化

表演者們穿著鮮豔的紅色服裝，舞動中展現了客家文化的獨特魅力。這些紅衣服裝不僅吸引觀眾的目光，也進一步彰顯節日的喜慶氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

美國加州 客家會2月17日（周六）為傳承客家先輩對自然的尊重與和諧共處的理念，並結合休息與自然回饋的觀念，在洛杉磯 華僑文教中心舉辦「新春慶天穿，共享客家樂」，精心安排客家麻糬（粢粑）教學活動，邀請客家會主廚，吸引許多非客家裔鄉親們共同參與學習與交流。活動中還介紹客家天穿日典故，讓與會者深入了解客家傳統，也藉由活動連結加深客家文化記憶。

所有參與者齊聚一堂，以客家方言齊聲祝福「新年快樂」。（記者張庭瑜/攝影）

活動現場不僅展示客家文化的深度，還有如客家桐花合唱團的表演、樂器演奏及多首客家歌曲的合唱，例如「桃花開」、「花樹下」和「十八姑娘」等。此外，活動亦提供豐富的客家美食供賓客品嚐，並詳細介紹「天穿日」的由來及麻糬的製作過程。

加州客家會會長黃永鉅解釋說，「天穿日」的由來源於一個古老的神話故事，是由水與火的爭鬥導致天空破裂，後由女媧用五色石來修補，象徵著人類面對自然災害的堅韌與救贖。黃永鉅強調，這一傳說不僅反映了客家人對自然的敬畏，也體現在他們對應自然災害的策略和「男耕女織」的生活哲學中。在天穿日當天，客家人會暫停農活耕作，感謝自然和展現環保意識。

活動現場的裝飾充滿了濃郁的客家特色，從傳統工藝品到特色裝飾，每一處細節都展現了客家文化的精髓。這樣的佈置不僅為來賓提供了一個沉浸式的體驗，也讓每位參與者深刻感受到客家傳統的魅力和溫暖。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永表示，這些活動讓洛杉磯的華僑文教服務中心彷彿重返台灣的客家庄，展現客家文化的魅力和情感。他對美國加州客家會的不懈努力表示感謝，並期待這種活動能持續進行，讓當地華僑更加貼近自己的文化根源，同時讓主流社會更加理解和欣賞客家文化。

客家僑領邱啟宜也表示，在科技進步的今天，減碳 和環保是全球的目標，也是客家社群所追求的。透過在「天穿日」等重要節日舉辦活動，客家人不僅紀念祖輩，更提倡一種環保的生活方式。他希望透過這些活動，激勵海外客家人共同參與減碳行動，將客家精神發揚光大，為後代創造一個更加美好的地球。

黃永鉅表示，透過這樣的活動，不僅能夠慶祝和傳承客家文化，更能加深社區內外對於客家傳統與價值的理解與尊重。（記者張庭瑜/攝影）

黃永鉅進一步表示，對自然的尊重和保護是客家文化的核心特色之一，他希望通過客家委員會等組織，將這種精神推廣至全球，並建立一個全球性的客家網絡。他鼓勵海外客家後代積極參與和推廣客家文化，以促進環保意識的普及。