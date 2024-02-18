基督教新生命宣道會拼字競賽 激勵學童挑戰自我

基督教新生命宣道會於3月2日在惠堤爾舉行拼字競賽。（基督教新生命宣道會提供）

基督教新生命宣道會（Christian New Life Evangelical Church）將在3月2日舉辦拼字競賽，此次活動不僅是一場競賽，更是一次親朋好友相聚的好機會，教會誠摯邀請大家踴躍參加。

比賽地點設在惠堤爾（Whittier）11000 First大道的基督教新生命宣道會。參賽者需為5歲至8年級的學生，採用自願捐款報名的方式，主辦單位建議每位參賽者捐款10元，報名截止日期是2月25日。

為鼓勵參與，主辦方準備豐富獎品，包括獎盃和獎金，其中前三名將分別獲得300元、200元及100元獎金。第四至第十名的參賽者將獲得禮品卡，所有參加者均可獲得參賽獎狀。為讓參賽者有充足準備時間，比賽字彙表將在報名後通過電子郵件發送給參賽者。

有意參賽的朋友，可通過掃描二維碼進行線上報名。參賽費用支付可透過Zelle進行，轉帳時請備註「Sbc」，無需附上姓名。如有任何疑問或需進一步咨詢，可通過電子郵件[email protected]聯繫Sally Yang，並抄送至[email protected]，或通過短信聯繫，電話號碼為626-758-7280。