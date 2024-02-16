金剛之身 就怕鳥屎侵蝕

汽車博主測評Cybertruck的越野性能。（VoyageATX）

特斯拉 的電動皮卡Cybertruck自上市以來備受矚目，圍繞其展開的話題與爭議也源源不斷。Cybertruck一大亮點是其超強硬度的不銹鋼合金，但話題也圍繞該材料是否安全、是否易受損。有Cybertruck在和豐田 轎車相撞後看似毫髮無傷，而豐田轎車整個前端被毀，讓人感嘆Cybertruck強大堅硬的同時，也不免擔心其可能為其他車輛帶來的安全風險。

影音來源：世說新聞團隊製作

Cybertruck外殼與SpaceX用來製造火箭的材料相同，號稱該車具有「抵禦世界末日的能力」。2023年12月底，Cybertruck在交車後發生全球首例撞車事故，事故發生在北加州 Palo Alto，一輛Cybertruck在公路上被一輛迎面而來的豐田Corolla轎車撞上。根據事故現場照片，Cybertruck外觀幾乎無損，而與其對撞的轎車，車頭幾乎全壞，從側面印證Cybertruck的堅硬。

「無堅不摧」的Cybertruck因此事件引發了民眾對安全的擔憂。根據路透報導，美國高速公路安全保險協會（IIHS）前主席倫德（Adrian Lund）表示，從目前Cybertruck釋出的介紹影片看，其堅硬的不銹鋼外殼與結構設計，有可能讓行人和其他車輛遭受額外的安全風險。因為一旦與Cybertruck發生碰撞，可能會受更重的傷害。倫德也指出，詳細的評估，要等到實際碰撞測試後才能得出結論。

不過，Cybertruck的金剛之身，似乎害怕鳥屎、死昆蟲等看似無害的物體。近日，一名Cybertruck車主在社媒X平台上分享特斯拉發布的最新車主手冊，其中指出「為防止外部損壞，請立即清除腐蝕性物質。例如油脂、鳥糞、樹脂、死昆蟲、焦油斑、路鹽、工業沉渣等。如有必要，請使用工業酒精去除焦油斑和油漬，然後立即用水和溫和的非洗滌劑清洗，以去除酒精。」專家指出，這是因為鳥糞、樹液等腐蝕性物質中的酸性成分，可能會對不銹鋼產生損害。