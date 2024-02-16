洛杉磯弗里茲藝博會 文青聚集 29日登場為期4天

為期四天的文藝青年打卡盛事，洛杉磯弗里茲藝術博覽會2月29日登場。 （Frieze提供）

2024年洛杉磯 弗里茲藝術博覽會（Frieze Los Angeles 2024）從2月29日至3月3日在聖塔蒙尼卡機場（ Santa Monica Airport）舉辦，今年正值第五屆，匯集來自21個國家的超過95家畫廊，其中近半在大洛杉磯地區經營。有13件作品首次在藝博會展出，不少來自亞洲的年輕藝術家參與。

弗里茲洛杉磯藝博會已成為所有創意人士及文青的聚集地，博覽會現場會舉辦藝術品展示、公共活動和雕塑活動，民眾會在每個角落都有發現，是一次集中的藝術體驗。戶外區庭院會舉辦各種藝術和文化活動，供朋友們交流，現場還有洛杉磯一些著名餐廳的快閃店提供美食。今年藝博會再次由弗里茲美洲區總監Christine Messineo執導。

為慶祝這次藝博會，洛縣著名的博物館 ，包括蓋蒂博物館、當代藝術博物館、The Broad博物館、Hammer博物館、洛杉磯藝術博物館、ICA LA和電影學院博物館，都將舉辦特別活動，為本地和國際遊客提供探索洛杉磯的世界級藏品機會。

不少來自亞洲的亞裔 藝術家紛紛展出其數位藝術作品。來自韓國的Kim Sung Yoon創作一種新形式的靜物畫。他借鑒莫內（Monet）油畫技巧和花卉靜物畫風格。 然而，莫內畫的是從花園裡剪下的鮮花，而Kim Sung Yoon利用來自不同地區和季節的網路圖像，在每個花瓶中創造多重狀態的插花。他的最新作品體現一種動態感，既能看到花朵綻放，也能看到花朵凋零和顏料滴落。

好萊塢形象、廣告和新聞都匯聚在華裔藝術家Bai Yiyi的大幅畫布上。（Frieze提供）

好萊塢形象、廣告和新聞都匯聚在華裔藝術家Bai Yiyi的大幅畫布上。她是來自中國上海的年輕藝術家，她將影像膨脹和彎曲超出其尺寸，演變成紋理、閃光和色彩的池，喚起視覺數據的積累及其不斷的在線流通。

在洛杉磯的一家動畫工作室工作的華人藝術家陳天灼的作品。（Frieze提供）

在洛杉磯的一家動畫工作室工作的華人藝術家陳天灼展示其三通道裝置Exo-Performance/Baby Chinayu and Exo-Perfomance/Beio（2019），將雕塑、數位科技和人體交叉。他受中國哲學傳統寓言啟發，創作數位雕塑，從宗教符號到當代次文化。

洛杉磯弗里茲藝術博覽會2月29日登場。

時間是2月29日至3月3日，地點是Santa Monica Airport（3027 Airport Avenue, Santa Monica, 90405），詳情登錄https://www.frieze.com/fairs/frieze-los-angeles/visitor-information。