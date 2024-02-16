移民局生物辨識預約 掌握4重點

美國移民局（USCIS）分享申請者在進行生物辨識預約前需要了解的重點，避免在生物採集時有遺漏或無需做的部分。（本報檔案照）

美國移民局 （USCIS）分享申請者在進行生物辨識預約前需要了解的四個重點，避免在生物採集時有遺漏或無需做的部分。

在申請者提交申請、請願書或請求後，如果申請者需要提供指紋、照片和/或簽名，美國移民局將在當地申請支援中心 (ASC) 安排申請者生物識別服務預約。申請者在ASC預約期間提供的生物識別資訊，讓移民局能確認申請者身份並進行必要的背景和安全檢查。

以下幾件事可幫助申請者為這次預約做好準備，首先，申請者的律師或認可代表無需與申請者一起前往ASC，但如果申請者不懂英語，應該帶上可為申請者提供翻譯的人，如家人、律師或授權代表。

其次，申請者收到的通知，將提供具體說明，申請者參加ASC預約時應攜帶哪些物品。申請者必須攜帶ASC預約通知和帶照片的有效身分證件，例如綠卡 、護照或駕照 。

第三，移民局專門用於收集生物辨識資訊的機器來採集申請者指紋、照片和簽名。當提供數位簽名時，申請者即證明在申請或請願書中提供的資訊完整、真實且正確。14歲下的兒童不必簽名，但如果有能力則可簽名，或者父母可代表他們簽名。

第四，在ASC預約期間，移民局無法變更申請者的姓名或其他個人資訊。這些信息是根據申請者在申請、請願或請求中提供資訊產生的。