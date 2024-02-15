亞洲春節帶動 南加港口1月貨量大增

加州副州長康伊蓮。（視頻截圖）

洛杉磯港 （Port of Los Angeles）和長堤 港（Port of Long Beach）14日公布了今年1月港口吞吐量，與去年同期相比皆有大幅增長，其中一個共同原因竟與亞洲過春節有關。

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）介紹說，2024年1月總貨運量與去年同期相比增長18%，共有85萬5652TEU（20呎當量單位），實現吞吐量連續六年同期增長。

塞羅卡表示，1月貨運量的增加主要有兩個原因，一是商家在中國春節放假前增加進貨，春節期間工人要放10天假與家人慶祝新年。另一個原因是美國人民消費能力強勁。他說，消費能力和各項經濟指標強勁，加速了美國經濟的發展。

長堤港1月運貨量同樣強勁，今年1月比去年同期增長17.5%，實現1月吞吐量連續五年增長，在此之前，長堤港月吞吐量連續13個月不如前一年同期吞吐量。長堤港CEO Mario Cordero發文指出，零售商1月期間提前進貨，以應對春節假期較低的進口貨量，長堤港已經做好了準備在2024年迎接更大的貨運量。

洛杉磯港1月進口貨運量為44萬1763TEU，比2023年1月進口量高19%；今年1月出口量為12萬6554TEU，比去年1月高出23%。此外，洛杉磯港1月處理的空置貨箱為28萬7336TEU，比去年同期增長14%。

在洛杉磯港當天的線上發布會，加州 副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）作客講述對加州港口的資源投入以及零排放的目標，她說，在過去幾個月，聯邦和加州政府的不同舉措促進了港口實現減排低碳的目標，包括「抗通膨法案」，「增強基礎設施法案」，「芯片法案」共計3兆的資金湧入基建，讓洛杉磯港等港口實現多個發展項目。