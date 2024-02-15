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亞洲春節帶動 南加港口1月貨量大增

記者王若然／洛杉磯縣報導
加州副州長康伊蓮。（視頻截圖）
加州副州長康伊蓮。（視頻截圖）

洛杉磯港（Port of Los Angeles）和長堤港（Port of Long Beach）14日公布了今年1月港口吞吐量，與去年同期相比皆有大幅增長，其中一個共同原因竟與亞洲過春節有關。

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）介紹說，2024年1月總貨運量與去年同期相比增長18%，共有85萬5652TEU（20呎當量單位），實現吞吐量連續六年同期增長。

塞羅卡表示，1月貨運量的增加主要有兩個原因，一是商家在中國春節放假前增加進貨，春節期間工人要放10天假與家人慶祝新年。另一個原因是美國人民消費能力強勁。他說，消費能力和各項經濟指標強勁，加速了美國經濟的發展。

長堤港1月運貨量同樣強勁，今年1月比去年同期增長17.5%，實現1月吞吐量連續五年增長，在此之前，長堤港月吞吐量連續13個月不如前一年同期吞吐量。長堤港CEO Mario Cordero發文指出，零售商1月期間提前進貨，以應對春節假期較低的進口貨量，長堤港已經做好了準備在2024年迎接更大的貨運量。

洛杉磯港1月進口貨運量為44萬1763TEU，比2023年1月進口量高19%；今年1月出口量為12萬6554TEU，比去年1月高出23%。此外，洛杉磯港1月處理的空置貨箱為28萬7336TEU，比去年同期增長14%。

在洛杉磯港當天的線上發布會，加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）作客講述對加州港口的資源投入以及零排放的目標，她說，在過去幾個月，聯邦和加州政府的不同舉措促進了港口實現減排低碳的目標，包括「抗通膨法案」，「增強基礎設施法案」，「芯片法案」共計3兆的資金湧入基建，讓洛杉磯港等港口實現多個發展項目。

她說，加州對港口史無前例的投入將使港口運作更加有可持續化和有競爭力。「通過更新洛杉磯港的基礎設施、實現數字化，以及零排放項目，可以讓加州供應鏈運作地更有效率，加速運輸行業的低碳化，同時這些舉措都會增加高質量工作崗位。」

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）。（視頻截圖）
洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）。（視頻截圖）

洛杉磯港 加州 長堤

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