何處是家專題／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

莉莉回到上海，看到熟悉的擁擠人群，困惑究竟何處是家。（記者邵敏／攝影）

對莉莉來說，放棄綠卡 離開美國，是一個艱難的選擇。但就在一家人回到故土上海時，她沒想到，女兒的美籍身分無法在當地公立學校讀書，私立學校的學費又非常昂貴，很難承擔。何處是家，已過不惑之年的莉莉，對未來充滿困惑。

十年前，莉莉在上海事業有成、有房有車，過著同齡人羨慕的生活，為體驗人生不同經歷，她和丈夫移民洛杉磯 ，隨後幾年，孩子的出生給這個小家庭帶來全新的意義。但好景不常，2021年新冠疫情 爆發，莉莉遠在上海的父母相繼感染病毒，誘發中風、氣喘等症，當時躺在病床上的母親在電話中埋怨女兒自私，拋下父母遠離家鄉。

2023年8月底，莉莉帶著孩子回到洛杉磯讀書。（記者邵敏／攝影）

在疫情導致中美兩國航班熔斷、無法回國的很長一段時間，莉莉開始質疑自己的人生選擇。她說，人們在不同的年齡階段，或許對未來會有完全不同的想法，30歲的時候渴望跌宕起伏的一生，40歲了害怕生離死別，想在老人膝下承歡盡孝，莉莉恐懼有一天父母突然離去，自己卻不在身邊，那將是一輩子無法彌補的遺憾。

在艱難的選擇中，莉莉決定放棄綠卡身分，2023年6月一家人回到上海，但她沒有想到，回到熟悉的城市定居，卻面臨各種困難。持美國護照的女兒，不能報名就讀當地公立小學，稍微好一些的私立學校，一年學費高達30多萬人民幣（約5萬美元），莉莉說她很難承擔這樣昂貴的費用。為了維持在上海的生活開銷，她和先生需要找一份高薪工作，可是離開故土近十年，他們在當地的人力市場，已無優越的競爭力。

孝順父母、孩子教育，兩個巨大的難題擺在莉莉面前，眼看到了開學季，她還是無法解決女兒的入學問題。去年8月底，莉莉只能先回到洛杉磯，讓孩子在原來的學校就讀，她表示，要再慎重考慮接下來的路究竟該怎麼走，「接父母到美國定居陪伴左右，還是讓孩子放棄美籍回到中國？」無論選擇哪一條路，莉莉相信前方都不是坦途。