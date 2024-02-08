跨國傳暖 幫幫忙基金會去年送出26愛心貨櫃

南加州「幫幫忙基金會」於2023年成功向緬甸等九國發送26個裝滿救援物資的愛心貨櫃，展現跨國慈善精神。（記者張庭瑜／攝影）

成立於2000年的南加州 公益團體「幫幫忙基金會」，由創會會長鮑潘曉黛率領義工團隊2月6日（周二）在洛杉磯華僑文教中心，向各界宣布2023年度全年成功發送26個愛心貨櫃到緬甸 等九個國家。這些裝滿乾糧食品、保暖衣物、醫藥用品、奶瓶尿片等生活必需品的愛心物資，已經送到受戰火或天災影響地區的困苦民眾手上。

洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育代表中華民國政府對幫幫忙基金會的協助表示感謝，特別是在支援邦交國弱勢群體方面的貢獻。張正育還提及基金會在國際救援上的重要角色，例如去年對美國新墨西哥州（New Mexico）食物銀行及華埠國泰老人公寓的送暖活動的援助。肯定了幫幫忙基金會在服務和救助人群，以及連續24年從事「愛心貨櫃航向全球」的偉大志業，落實愛心無國界的人道援助任務。

鮑潘曉黛分享2023年所有愛心貨櫃，從勸募到整裝發送過程十分艱辛，全年26個裝滿生活必需品和醫藥物資的貨櫃航向遠洋，裝載的是美國南加 州華人的愛心和祝福。其中9個貨櫃送往內戰頻傳烽火連天的緬甸、2個貨櫃運到西半球最貧窮的國家海地、加勒比海地區的聖文森收到4個貨櫃、還包括瓜地馬拉、宏都拉斯、貝里斯、聖露西亞、諾魯和薩爾瓦多等共計九個國家。相信這26個救災濟貧的貨櫃裡面，不論是一袋米或一雙鞋，都能給需要幫助的人帶來溫暖和希望。愛心物資能送到苦難地區，除了感謝大力支持的捐贈廠商、出錢出力的義工們，還有處理航運業務的外交部及各地領事館人員，透過所有人的通力合作才能有效完成全年善行目標。

鮑潘曉黛表示，基金會自成立以來已向全球約35國發送了500個愛心貨櫃，並計劃在2024年初向緬甸發送更多援助物資。她呼籲更多廠商加入捐贈行列，並提到普通民眾也可透過捐贈日常必需品參與支援工作。最後，她強調基金會將100%的收入用於購買救援物資，保證所有捐款將用於購買急需物資，以便盡快送達災區。