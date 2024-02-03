監控影像供警辦案 Ring擬有條件提供

智慧門鈴Ring系統擬不再無條件提供用戶鏡頭所拍攝到的畫面給執法單位。（美聯社）

智慧門鈴Ring系統擬不再無條件提供用戶鏡頭所拍攝到的畫面給執法單位了，原因雖然Ring不願說明原因，但人權團體抗議此舉侵犯隱私、助長種族偏見應是導因之一。

2021年之前，警方只要發信給Ring用戶，表明該戶附近正在進行調查活動，即可索取Ring的錄影畫面。2021年後，Ring將規定修改為，警方必須在Ring旗下的Neighbors App 公告才能取得畫面。

但Ring在2022年透露，曾經在沒有先獲得用戶同意，就將11支影片提供給警察。不僅引起Electronic Frontier Foundation等消保團體的抗議，還成為聯邦貿易委員會（FTC）啟動調查的出發點，Ring的母公司Amazon 2023年6月以580萬元和解，並得依FTC要求加強資料管控。

Ring在2024年1月24日的部落格貼文上，突然表示「（警方）尋求協助」（Request for Assistance）功能將會取消，警察與其他執法機關不得再由Neighbors App查看用戶錄影。

Neighbors總經理Eric Kuhn回應美聯社提問時，只強調執法機關還是可以在Neighbors App上貼文，對民眾示警附近地區可能發生刑事案件。不過，執法單位要取得錄影畫面，就得先取得搜索令，並在特定狀況下可以不經用戶同意分享影片。

Electronic Frontier Foundation的資深政策分析師Matthew Guariglia雖然同意，Ring從今開始不能再隨意且無搜索狀的情況下提供影片給警察，但他還是懷疑，取得搜索令後的例外條款，即「特定狀況下可以不經用戶同意分享影片」，恐怕還是會衍生更多爭議，因為認定標準取決於Ring與警方。