加州住宅太陽能安裝量 今年估降4成

受高利率、公用事業委員會規則改變等因素影響，近年來加州住宅安裝太陽能系統量大幅下降。（美聯社）

LAist報導，加州 住宅太陽能安裝量，自2017年起首次出現下滑。Wood MacKenzie能源顧問預計，佔據全美大部分太陽能市場的加州，至2024年安裝量將下降41%，全國範圍內也將緊縮12%。高利率 與公用事業委員會（Public Utilities Commission）規則改變，恐是此情況罪魁禍首。

成立於1992年的Energy Concepts Enterprises，一直在加州佛萊斯諾（Fresno）與周邊地區替住宅安裝太陽能電池板，隨著愈來愈多消費者接受這項技術，公司業務量年年增長。

直到2023年生意一落千丈。行銷總監貝卡爾（Carlos Beccar）表示，公司銷量從每月40套系統減少至十套甚至更少，「這是難以置信的低迷，我們解僱半數員工。」

Wood MacKenzie住宅太陽能首席分析師加斯頓（Zoe Gaston）表示，「我們預計今年上半年對太陽能安裝商來說相當艱難，聽說全國已有上百家相關企業破產。」

高利率是原因之ㄧ，房主更難負擔昂貴的太陽能系統。加斯頓表示，貸款 購買太陽能系統比例較高的州尤其如此，如德州2022年第三季至2023年安裝量下降29%。太陽能租賃業務彌補部分安裝量的不足。

貝卡爾說，更大的原因是公用事業委員會大幅削減房主將電力賣回給電力供應商的價格。加州最大的太平洋瓦電公司（PG&E）年度報告中表示，新規定將使太陽能新客戶補償減少80%。Wood Mackenzie稱，新費率使住宅太陽能系統投資回收期幾乎延長兩倍，從五至六年至14年至15年。

公用事業委員會認為，費率變化使房主補償更符合他們生產的電力價值，而不是讓其他客戶補貼該計畫。該公司聲明指出，費率變化另一目標也是鼓勵在住宅太陽能系統中增加電池儲存。發言人波斯柏（Terrie Prosper）表示，電池安裝量的確大幅增加，她認為回收期仍在五年至八年間。

加斯頓預計，全國範圍內經濟放緩時間相對較短，反彈幅度將大於2017年經濟衰退後情況，當時幾家公司退出住宅太陽能業務。她表示，若利率下降，年底可能會出現一些上揚空間。她還指出，「通膨消減法案」（Inflation Reduction Act）將太陽能30%的信貸額度延長至2032年。她說，目前不利的因素已減弱所造成的影響，到2025年將開始看到太陽能安裝更多好處。