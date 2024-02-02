劉天擎詩集「雨中行」全家情感結晶

劉天擎與丘繼聰1967年在台灣高雄市結婚（劉天擎提供）

聯邦眾議員劉雲平 （Ted Lieu）的父親劉天擎（George Lieu)，最近出版了一本印刷精美的新詩選集《雨中行》，書中收錄123篇短詩，除了中文原作之外，並附有英文（由林稟彬翻譯），希望在美國生長的孩子們也能讀他的作品，透過詩文傳遞濃濃的親情、愛情與友情。

1944年出生在重慶的劉天擎，年幼隨家人遷居台灣，就讀東吳大學時參加救國團主辦的金門戰鬥營，結識未來的妻子丘繼聰。1967年兩人在高雄結婚，兩年後大兒子劉雲平在台北出生。1970年劉天擎來美留學，攻讀法律，取得碩士學位後，將妻兒接來美國俄亥俄州 的克里夫蘭。

70年代曾在律師樓工作的劉天擎，為了幫朋友推銷進口來美的批發品，利用週末與丘繼聰兩人到室內市集擺攤，沒想到小生意收入超乎預期，很快賺到人生第一桶金。後來，劉天擎與合夥人進了俄亥俄州的主流大型商場（Mall），成功開創、經營多家禮品店，現在，大兒子劉雲平是美國國會議員，二兒子劉雲中(John Lieu)是南加州知名醫師，他的經歷可說是移民在美國白手起家的範本。

當年為了實現美國夢，劉天擎和丘繼聰大多數時間都花在經營連鎖禮品店，兩個兒子也利用課餘到店裡幫忙，而這次出版《雨中行》詩集，全家人再次攜手合作完成另一個夢想。

劉雲平說，爸爸得空經常隨手翻閱唐詩、宋詞，靈感來時拿起黃色的便箋本便開始寫，有時候爸爸會跟他分享幾首得意作品，這次整理出版詩集的過程中，媽媽前後花了兩、三年編輯、策畫，他和弟弟也參與最後的定稿及校閱，這正是家人之愛的最佳寫照。

劉雲中也坦言，爸爸來美國50多年，雖然實現了美國夢，但他內心最在乎的是華人的文化思想，寫詩正是他追求作為傳統知識分子的理想。劉雲中在幫忙校閱英文的過程中，也體會到中文詩詞之美，特別是文句的對稱、韻律及語調，都具有獨特的優雅與魅力。

20多年來劉天擎完成了上千首詩作，經由丘繼聰重新抄寫，收集成好幾大冊，除了在親朋好友間傳閱之外，也在俄亥俄州伊利華報的詩詞專欄定期發表。

劉天擎的詩用詞口語化，有古詩的對仗與押韻，也有新詩天馬行空、不拘一格的創意，讀他的詩常讓人覺得有如歌詞般可以反覆誦唱。曾有朋友將劉天擎的詩譜成中文歌曲。在劉天擎的新書發表會中，他的好友浦瑛朗誦了「細雨」一詩，他的兒媳婦詹碧琪（Betty Lieu）也朗讀「自由女神像」的英文版，令全場中外佳賓感受到詩作中動人的節奏與細膩的情感。

劉天擎的詩以寫人生的失落感最多，能引起讀者與聽眾的共鳴，正是因為生活中不可避免的挫折與失落的共同經歷。

在六兄妹中排行老二的劉天擎，曾協助家人一一移民來美，沒想到大哥大嫂雨天在高速公路上發生車禍意外去世，令他格外傷感，出於對親人的懷念，在悲痛中只好以創作來抒解心中無限的哀思，寫出「雨中行」這首詩。

劉天擎自稱是飄零的一代，多愁善感的一面往往表現在詩作中，尤其是遊子對故鄉與母親的懷念。他的詩集中也有不少浪漫的情詩，其中大多數以妻子及夢中情人為對象，流露出青春熱血的赤子之心。

他說，寫詩過程是痛苦的，他在古詩文及生活圈中尋找靈感，一首新詩短短幾行，有時三、五分鐘就完成，有時一改再改，每個字都要經過仔細推敲，才能真實表達心中的感情。