華裔葉憲聰募款餐會 多位市議員挺

周柏華在餐會上表示，社區需要像葉憲聰這樣的熱心和負責的領導者，來在當前充滿挑戰的時期代表華人社區的聲音。（記者張庭瑜/攝影）

隨著各地選舉逐漸白熱化，洛杉磯縣托倫斯（Torrance）第6選區市議員候選人葉憲聰（Tony Ye）26日在金凱旋宮舉行募款餐會。餐會吸引近百名支持者參與，包括多名托倫斯市現任市議員和鑽石吧 （Diamond Bar）市議員周柏華等。

餐會上，葉憲聰分享他的參選動機和未來規劃。作為長期居住托倫斯的市民和兩個學齡孩子的父親，他表示對這個城市懷有深厚感情，並強調提升公共安全、增強警力和消防資源的重要性。葉憲聰還提出吸引高科技產業和促進商業活動的計劃，以增加就業機會和促進經濟繁榮。在房地產發展方面，他支持合理控制的開發策略，並強調保護單一家庭住宅區和地方自治權的重要性。

鑽石吧市議員周柏華讚揚葉憲聰對社區的熱心和負責態度，並強調政府官員代表華人 社區發聲的重要性。他回顧市政經驗，認為華人參與政治，才能提升在美國社會的地位和影響力。

支持者楊小姐表示，她一直積極參與托倫斯市的政治選舉，並對優秀候選人給予支持。她認為葉憲聰的參選對托倫斯市的亞裔 社區很重要。她認為通過選舉出色的候選人，可以有效提升亞裔社區的價值觀和地位。