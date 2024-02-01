盼撤校內星巴克 加大兩校區學生請願

洛杉磯加大和河濱加大學生請願要求其學校移除校內的星巴克（Pexels）

近日，洛杉磯加大 （UCLA）和河濱加大（UCR）的學生請願要求其學校移除校內的星巴克 ，直到該公司結束針對其咖啡 師的破壞工會運動（指雇主通過各種手段阻止或削弱工會組織的權力）。

根據Los Angeles Daily News的報導，兩校學生們計劃本周向學校提交有超過1500個簽名的請願書，要求學校切斷與星巴克的合作。洛杉磯加大學生、前星巴克員工拉米雷斯(David Ramirez) 說，「星巴克員工的問題和學生面臨的問題是交叉的，我們必須團結一致」。

星巴克發言人特魯爾 (Andrew Trull) 在 1月29日發布聲明回應了對工會的擔憂，他說，「作為一家公司，我們尊重合作夥伴組織、自由結社、參與合法工會活動和集體談判的權利，不必擔心遭到打擊報復，並會繼續致力於實現我們既定目標，即在2024年為工會代表的門店達成批准的合約。」

近年來，超過 385 家星巴克門店的員工加入了聯合工會，遊說提高工資、增加人員配備和統一工作安排。據星巴克工人聯合會（Starbucks Workers United）網站稱，為了爭取更高的工資和更好的工作條件，超過9500名星巴克員工加入了工會。

洛杉磯加大的請願書於1月30日提交給洛加大聯誼董事會，要求學校從星巴克撤資並終止與該公司的許可協議，河濱加大將於1月31日提交請願書給校長 Kim A. Wilcox 和大學高層決策者，同樣要求該學校不再與星巴克續約。這兩項活動的發言人都將強調員工的談判要求，並分享工會對下一代工人（很多目前是學生）的重要性。