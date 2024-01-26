年節展明登場 免費抽大獎

「2024世界日報蒙市迎春年節展」，將於明（27）日開展。（圖翻攝世報年節展專刊）

由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市 府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2024世界日報蒙市迎春年節展」，將於明（27日）日開展，吃喝玩樂共200個攤位，更有免費抽大獎活動讓民眾試試手氣，千萬不要錯過。

今年年節展主辦單位加碼大禮，包括迪士尼樂園門票，更有夏威夷或墨西哥Los Cabos雙人度假遊輪票、台北至洛杉磯來回經濟艙機票等豪華大禮，還有最讓人期待的洛杉磯至台北往返豪經艙機票，一系列豪禮等民眾來拿。

本次抽獎機制為「掃碼就有抽獎資格」，且抽獎為一人一號，無重複中獎。民眾只需在1月21日以及1月28日下午5時前，前往年節展活動現場，到世界日報以下任一攤位：服務台 / Garfield區或Alhambra區、主舞台，掃描 QR Code並填寫詳實資料，即可參與抽獎。開獎時間為1月28日下午6時至7時，地點位於S.Russell街主舞台。

另外，今年知名外賣送餐APP Postmates 配合世界日報年節展兩天活動，為每一位民眾都準備了好禮。凡年節展現場來賓，如果是首次使用Postmates點餐APP，只需掃描二維碼並輸入專屬口令，即可獲得25元線上代金券，且無最低消費限制。另外，對於之前下載過點餐APP的用戶，同樣方式即可獲得消費滿25元立減10元的折價優惠。相關詳情可諮詢現場靠近Garfield街和Alhambra街入口的世界日報服務台。