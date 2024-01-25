LAX中場衛星大廳南面工程 慶祝封頂

洛杉磯世界機場 (LAWA) 高層、洛市市議會成員和工作人員及設計和施工團隊成員出席儀式。（LAX提供）

在動工大約七個月後，洛杉磯國際機場 (LAX ) 的中場衛星大廳 (Midfield Satellite Concourse，簡稱MSC) 南面日前慶祝封頂，這是LAX擴建工程的一個里程碑，這標誌著該項目最終結構樑放置完畢。

中場衛星大廳 (MSC) 南面是Tom Bradley國際航廈西登機口的延伸，將為窄體飛機增加約15萬平方英尺的空間和八個登機口。洛杉磯市議員Traci Park表示，洛杉磯居民和遊客已在LAX體驗到正在進行的現代化建設，憑藉其快速的項目時間表和獨特施工方法，有望在明年旅客會享受到MSC南面項目所有新功能和便利。

MSC南面項目採用首創的異地施工和搬遷 (Offsite Construction and Relocation，簡稱OCR) 施工技術，圖為施工草圖。（LAX提供）

MSC南面項目採用首創的異地施工和搬遷 (Offsite Construction and Relocation，簡稱OCR) 施工技術，分九個部分進行建設，一旦完成，這些部件將交付並組裝到位。OCR技術既具有創新性又有適應性，可以節省公共資金和時間，並具有高度的建築控制和監督能力。

機場專員委員會主席Karim Webb表示，他們首要任務是確保機場周邊社區民眾和企業參與機場轉型。透過專案及HireLAX 等計畫，機場為當地民眾創造了在建築行業的就業 機會。MSC南面項目的451名工人中有三分之一以上是從當地社區雇用的，這有助於建立機場未來。

LAWA臨時執行長Bea許表示，LAX的MSC南面項目在破土動工不到七個月後就能封頂，她很自豪LAX能推進這種首創建築技術，不僅僅是為航空業，該技術也為世界一流的設計樹立了標桿。