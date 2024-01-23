橙縣華人商會基金會獎學金 受理申請

橙縣華人商會基金會18日宣布2024年獎學金申請持續中。（記者張宏／攝影）

橙縣華人 商會基金會（Orange County Chinese-American Chamber of Commerce Foundation）18日宣布2024年獎學金申請持續中，鼓勵父母雙方至少一人是華裔 ，家住橙縣或洛縣且家庭收入不高於當地收入中位數80%的學生申請。

基金會會長林瑪麗（Mary Lin）發言。（記者張宏／攝影）

基金會會長林瑪麗（Mary Lin）表示，橙縣華人商會1989年成立，旗下基金會從1995年起，開始提供大學獎學金。2015年由橙縣華人商會基金會接手運作後，大幅調整獎學金金額，從每年3000元提升至5000元，支持優秀華裔子弟完成大學夢想。目前已幫助90名學生，每年基金都會支付十名獎學金獲得者，每年每人5000元，持續四年。她呼籲社會各界愛心人士，能積極參與基金會的這項善舉，助力優秀學生圓夢。

林瑪麗說，獎學金開放申請至3月中旬，5月20日公布結果。申請者家長須提供兩年稅表和IRS Form4506T（簽名原件），且學生必須是2024年應屆大學即將入學學生，須提供自傳、推薦信和高中成績單（GPA3.0以上），詳情可登錄www.occaccf.org。

僑領蔡成華是基金會顧問，他表示，華人重視教育，基金會長期致力於幫助華裔和少數族裔青少年成長。基金會未來需要更多人加入，擴大資金規模，希望基金會未來不僅有獎學金，還有助學金。

橙縣華人商會前會長郭秀梅（Karen Kuo Limb）表示，每年獎學金都有來自洛縣和橙縣30到50人申請，為找到那些真正需要幫助且品學兼優的學生，基金會有專門的評審委員會，大家要去家訪和至少兩輪面試，才會做出決定。今年針對申請者家庭收入額度也增加一定彈性，雖然審核工作變得更複雜，但是能讓真正需要幫助的人獲得這筆獎學金非常值得。