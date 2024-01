迎春年節展／DWP舞蹈學院 小舞者要你好看

DWP舞蹈學院的學生在比賽。(DWP提供)

洛杉磯世界日報與蒙特利公園市 (Monterey Park)將在1月27、28日兩天舉辦迎接龍年的年節展。這兩天不僅有好吃好喝的,還有數十個團體帶來精彩表演,其中包括「舞」藝高超的DWP(Dancers World Production)舞蹈學院的小舞者們。

根據DWP舞蹈學院創始人黃薇莉(Christina Huang)表示,本次舞台將帶來全新表演,超過10首曲目。其中包括北美爆火金曲「Sushi」,小舞者在明快的節奏中特別能帶動大家的情緒;還有以2023年包款電影「芭比 」主題曲「Barbie Dream」特別編製的舞蹈。其他耳熟能響的曲目包括:「As we talk」、「Let's hear it for boy」、「In the air tonight」、「Liability」、「What a wonderful world」、「Lemon」等。

DWP舞蹈學院的學生在比賽中。(DWP)

位於艾爾蒙地 市(El Monte)的DWP舞蹈學院,創辦於2016年,是一所美式風格的舞蹈學院,以寓教於樂的教學方法,讓孩子們愛上舞蹈 。