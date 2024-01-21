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迎春年節展／DWP舞蹈學院 小舞者要你好看

記者王若然／蒙特利公園市報導
DWP舞蹈學院的學生在比賽。（DWP提供）
DWP舞蹈學院的學生在比賽。（DWP提供）

洛杉磯世界日報與蒙特利公園市（Monterey Park）將在1月27、28日兩天舉辦迎接龍年的年節展。這兩天不僅有好吃好喝的，還有數十個團體帶來精彩表演，其中包括「舞」藝高超的DWP（Dancers World Production）舞蹈學院的小舞者們。

根據DWP舞蹈學院創始人黃薇莉（Christina Huang）表示，本次舞台將帶來全新表演，超過10首曲目。其中包括北美爆火金曲「Sushi」，小舞者在明快的節奏中特別能帶動大家的情緒；還有以2023年包款電影「芭比」主題曲「Barbie Dream」特別編製的舞蹈。其他耳熟能響的曲目包括：「As we talk」、「Let's hear it for boy」、「In the air tonight」、「Liability」、「What a wonderful world」、「Lemon」等。

DWP舞蹈學院的學生在比賽中。（DWP）
DWP舞蹈學院的學生在比賽中。（DWP）

位於艾爾蒙地市（El Monte）的DWP舞蹈學院，創辦於2016年，是一所美式風格的舞蹈學院，以寓教於樂的教學方法，讓孩子們愛上舞蹈 。

蒙特利公園市 芭比 艾爾蒙地

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