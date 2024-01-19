聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

王子點心的包子很好吃。（記者張宏／攝影）

聖蓋博谷華人區山谷大道（Valley Blvd）和嘉偉大道（Garvey Blvd）從來都是中餐必爭之地，最近加入戰局的新餐廳或走特色美食路線，鎖定一些針對性的點心、小籠包和雲吞等，或走低價親民路線，用12元不到的特價午餐吸睛。

羅斯密（Rosemead）山谷大道上最近開張的王子點心開業吸引200多名賓客參與，還請來趙美心和方樹強等民選官員助陣。餐廳主打多種口味的小籠包，設有透明廚房讓大家一目了然小籠包現包現蒸全過程。

老闆Frank朱表示，這裡是餐飲一條街，道路兩旁餐廳林立，要想脫穎而出，必須有特色。他們追求創新和研發，小籠包作為傳統美食，他們不僅手工製作，且餡料 也中西鹹甜融合，除傳統的豬肉和蟹肉，還加入如西班牙火腿、龍蝦、雞肉等餡料，還有甜味小籠包，加入餡料如香芋、豆沙、芝麻、巧克力等，滿足不同族裔客人口味需求。另外還有豬肉豆角餡包子、生煎包、鍋貼、牛肉麵和綠豆糕等特色小吃麵點。尤其推薦龍蝦鮑魚麵，裡面有一整隻龍蝦和兩顆鮑魚，口感鮮美，餡料十足。他們的目標是把中華點心推廣到主流市場，將其產業化。

蒙特利公園市（Monterey Park）的嘉偉大道最近也新添兩家港式餐廳，正鬥雲吞皇主打香港 正宗口味，招牌雲吞麵，還有牛腩粉和牛雜、生滾粥等傳統廣東美食。雲吞餡料新鮮個頭大，餡料是純手工製作，部分食材專門從香港運來。

餐廳經理Jason透露，其雲吞餡的靈魂是來自香港的大地魚（又叫比目魚），加入大地魚後雲吞味道更鮮美。他們將大地魚烤製後去頭尾，磨碎製成粉末。雲吞湯底放入蝦、雞骨、豬骨和大地魚粉熬製，口感濃郁，麵也是由香港師傅製作的鹼水面，力求把香港做法複製到南加。目前香港移民 客人都覺得味道很正宗，是兒時在香港吃過的味道。一碗雲吞麵價格是12.99元，未來下午茶套餐雲吞麵和絲襪奶茶價格會更優惠。他家絲襪奶茶也是道地香港味道，絲襪奶茶工序複雜，不是每家都願意做，因為要用濾網拉茶三次，口感才更絲滑，希望餐廳能用傳統味道吸睛更多客人。