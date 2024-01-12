洛縣縣政委員蘇麗絲喊話照顧亞裔 拚打破貧窮循環

洛縣縣政委員蘇麗絲2024年的首要任務是幫助社會邊緣的弱勢群體，為他們提供更多保護和資源。（受訪者提供）

洛縣 縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)表示，2024年洛縣政府仍面臨許多挑戰，且許多挑戰之間相互關聯，包括藥物濫用、遊民 危機、住房問題等，縣政委員會將繼續積極應對這些問題。

蘇麗絲指出，接下來的首要任務就是幫助社會邊緣的弱勢群體，提供更多保護和資源，幫助他們打破惡性貧窮循環，同時也有助於解決遊民問題，避免更多人無家可歸。

蘇麗絲希望能為各族裔居民都營造一個更安全、更有愛的生活環境。（受訪者提供）

另外，蘇麗絲引用相關報告指出，針對亞裔 的仇恨情緒和犯罪仍然存在，減少仇恨犯罪一直是縣政委員會的工作重心之一。她正在積極促成洛縣相關政府部門和亞裔社區組織間的合作，為亞裔居民提供有關公共安全的信息，包括如何舉報仇恨犯罪以及如何用適合亞裔居民的方式進行旁觀者干預。蘇麗絲表示，她將盡力保證弱勢群體和仇恨犯罪受害者獲得重要的支持，讓他們從創傷中痊癒，並對所生活的社區安心。

蘇麗絲督導洛縣第一選區，涵蓋範圍從蒙特利公園市、阿罕布拉市一直延伸至更東邊的核桃市、西柯汶那等，幾乎都是華人主要生活的區域。以下為訪談紀要：

問：洛杉磯縣在2024年將面臨哪些挑戰？哪些問題是洛縣縣政委員會首要關注的？

答：洛杉磯縣目前正面臨著多重且急迫的危機，且很多危機之間是相互關聯的，包括心理健康、藥物濫用、監獄過度擁擠和遊民問題等，洛縣縣政委員會一直有在努力應對這些問題。

我們區域內，有許多在社會邊緣、容易遭受攻擊的居民過著顛沛流離的生活，他們往返於急診室、監獄和街道之間，他們迫切地需要得到關心和支持。作為洛縣縣政委員會的一員，我的首要任務就是為這些居民打破惡性、貧窮的循環，建立全面且可持續有幫助的系統，解決身體健康、心理健康和藥物濫用問題。

洛縣縣政委員蘇麗絲2024年工作重心。資料來源／採訪整理 製表／劉子為

問：針對上述這些問題，有哪些解決措施？

答：我目前正帶領進行多個項目，其中一項是在洛杉磯綜合醫療中心（Los Angeles General Medical Center）的校園內建立健康護理村（Restorative Care Village），這個護理村旨在為洛杉磯縣的弱勢群體提供各種資源和服務。

此外，我還要加強洛杉磯縣安置遊民的系統，同時盡力保證居民在被驅逐時能得到有力的保護，以防止許多人流離失所，這些人當中，很多都屬於低薪工人，可是他們的基層工作對維持洛杉磯縣經濟運作至關重要。

蘇麗絲帶領建立的健康護理村（HLS Care First Village）已經落地，旨在解決遊民問題。（受訪者提供）

問：遊民問題一直都是洛縣政府的治理中心，你認為怎樣才能更好地應對該問題？如何看待所管轄的第一選區內的遊民問題？

答：我認為要真正解決洛縣的遊民危機，我們需要認識到並優先考慮本縣偏遠地區（包括聖蓋博谷）的遊民需求。若我們能為遊民提供安全可負擔的住房、良好的衛生和醫療保健服務以及穩定的經濟發展機會，就能打破貧窮的循環，為更公平的未來鋪路。

我很欣慰地看到，在第一選區內，有很多行政轄區和地方政府都在為遊民建立完善的服務系統方面發揮了關鍵作用，包括艾爾蒙地市（El Monte）、鮑爾溫公園市（Baldwin Park）和蒙特利公園市（Monterey Park）。我認為，我們所有人都需要意識到結構性和系統性不公平的存在，並幫助克服這不公平所造成的後果。

蘇麗絲長期關心遊民問題，包括積極參與遊民聚集地Skid Row的改造計畫。（受訪者提供）

問：洛縣委員會2024年的重點工作項目中，有哪些與亞裔群體相關？

答：最近，洛杉磯縣人際關係委員會（Los Angeles County's Commission on Human Relations）發布了2022年仇恨犯罪年度報告，根據報告中的數據和事例，仇恨和暴力仍在持續影響著所有洛縣居民的生活，在這之中，反亞裔的仇恨犯罪和種族主義都仍真實存在。因此，洛縣縣政委員會將盡力為各族裔居民都營造一個更安全、更有愛的生活環境。

問：在你看來，該如何應對仇亞情緒、打擊仇亞犯罪，為洛縣亞裔群體打造更安全的環境？

答：在我的帶領下，目前洛縣相關政府部門正與各社區組織積極合作，為亞裔居民提供有關公共安全信息，包括如何舉報仇恨犯罪及如何進行旁觀者干預，該項干預培訓在充分考慮了亞裔居民的使用語言和交流模式。

我會一直努力幫助受到仇恨影響最嚴重的洛縣居民，盡力保證他們能夠獲得必要的支持、諮詢和各種資源，讓他們從創傷中痊癒，並對所生活的社區恢復信心。