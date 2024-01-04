高老師舞蹈藝術中心 首度亮相

高老師舞蹈藝術中心表演節目。（受訪者提供）

2024世界日報 蒙市迎春年節展27日至28日舉行，吃喝玩樂內容豐富多彩。高老師舞蹈藝術中心首次在世報蒙市年節展亮相，精彩節目紛呈；學員們將用曼妙舞姿，讓現場觀眾感受音樂舞蹈和諧交融的魅力。

高老師舞蹈藝術中心在年節展出演節目是K-pop「Flower」和「天鵝湖」+「Shut Down」，來詮釋經典和潮流結合。學員們跳動的花季，如綻放花朵般耀眼美麗。白天鵝深情浪漫，將古典芭蕾舞蹈優雅演繹到極致。

高老師舞蹈藝術中心創辦於一年前，擁有一支充滿活力的年輕教師團隊，在堅持專業舞蹈教學中結合最新理念，以北京舞蹈學院派扎實、嚴謹教學風格為基石，融合美國引導式啟發性教學，致力於為學員提供最專業的舞蹈課程。通過中國傳統舞蹈，推廣海外中國舞蹈學習，傳播中華文化。

高老師舞蹈藝術中心是奇諾（Chino）地區首家且唯一美國國家芭蕾舞劇院（American Ballet Theatre，ABT）芭蕾考級註冊學校。ABT考級是當今世界上最具權威性和領導性的芭蕾舞考級。致力於給熱愛芭蕾舞蹈藝術的學生最科學、最系統完善的古典芭蕾舞教育和訓練。