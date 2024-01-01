世報年節展╱少林展絕學 針穿玻璃、雙節棍將再現

少林功夫院在「嗨中秋（Hi!Autumn）」園遊會表演。（受訪者提供）

作為世界日報 長期的合作夥伴，少林功夫院每一次的登場都廣受觀眾歡迎，歎為觀止，贏來掌聲連連，在即將到來的1月27日（周六）和28日（周日）「2024世界日報蒙市迎春年節展」上，少林功夫院將繼續呈現精彩的少林功夫表演，包括少林棍、梅花刀、雙節棍、九節鞭、少林拳等，更有少林絕學「針穿玻璃」，為觀眾帶來視覺上的震撼，讓觀眾充分感受中華功夫的魅力。

少林功夫院由中國少林寺第34代武僧釋延輝創辦於2012年，希望能夠在海外推廣中國少林武術，將其博大精深的內涵發揚光大。在洛杉磯 地區，少林功夫院培養了眾多各族裔的武術學員。本次年節展將有超過20名小學員帶來十幾個節目，最小的年齡僅5、6歲，最大的也不過17、18歲，這群充滿活力的孩童和少年將在15分鐘的表演中，為觀眾帶來各種拳法、刀棍表演等，包括小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀等傳統少林武術，展示他們在少林功夫院的學習成果。

而最精采的表演項目之一，莫過於釋延輝的「針穿玻璃」絕學，釋延輝用一根普通的繡花針，借助內力穿過堅硬的玻璃，他還會在玻璃一邊放一個氣球 ，當針穿透玻璃時，氣球就會瞬間被擊破，視覺效果十分震撼。釋延輝表示，希望通過這些表演，讓更多人了解和欣賞少林功夫，弘揚中華傳統文化，同時讓海外華人能夠聚在一起，熱鬧慶祝中國新年。